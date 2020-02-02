SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. "Emre Mor yılın en iyi transferi"

"Emre Mor yılın en iyi transferi"

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiraladığı ve devre arasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a gönderdiği A Milli oyuncu Emre Mor'dan beklentiler yine çok büyük.

"Emre Mor yılın en iyi transferi"

Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiraladığı ve devre arasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a gönderdiği A Milli oyuncu Emre Mor, Komşu'da en iyi transferler arasına girdi.

15 bin kişinin katıldığı ankette 20 yeni transfer oylanırken, Emre Mor sadece AEK'nın Las Palmas'tan aldığı Sergio Araujo'nun gerisinde kaldı. Oyların yüzde 21'lik kısmını alan Emre Mor'u yüzde 24'lük dilim ile geçen Araujo, AEK taraflarları için özel anlam taşıyor.

AEK'da iki sezon oynayan ve Las Palmas'a geri dönen Araujo yeniden kiralanırken, taraftarların sevgilisi olması nedeniyle Emre Mor'u geride bıraktı.

Yunan taraftarlardan ve gazetecilerden büyük övgü alan 22 yaşındaki Emre'nin PAOK ile girilen şampiyonluk yarışında takımın kilit isimlerinden biri olacağına vurgu yapıldı.

Sarı kırmızılılara da büyük beklentilerle gelen ve Fatih Terim ile yeniden yükselişe geçeceğine inanılan Emre Mor, 17 maçta gol ve asist katkısı verememişti.

TRANSFERİ SON ANDA YETİŞTİ

Öte yandan Emre Mor'un transferinin neden son dakikaya kaldığı konusunda bir iddia geldi. Türkiye'den 1 saat geride olan ve transfer süresinin önceki gece 00.00'da sona erdiği Yunanistan'da, Olympiakos transferi 23.54'te resmiyete dökebildi. Transferin son dakikaya kalmasının perde arkasında iki ilginç sebep belirtildi. İddiaya göre, Emre Mor önce Atina uçağını kaçırdı, ardından da uçak rötar yaptı. Resmi işlemleri son anda yetiştirilen Emre Mor transfer penceresinin kapanmasına dakikalar kala Olympiakos'a imza attı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı!G.Saray ayrılığı resmen açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emre Mor Olympiakos Transfer en iyi

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Beşiktaş'ın yeni yıldızı sahaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni yıldızı sahaya çıktı

Sörloth'tan F.Bahçe itirafı

Sörloth'tan F.Bahçe itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Emre Mor yılın en iyi transferi"

Emre Mor yılın en iyi transferi

Steven Nzonzi tranferi resmen açıklandı

Steven Nzonzi tranferi resmen açıklandı

Emre Mor Olympiakos'la anlaştı

İşte Emre Mor'un yeni takımı

Galatasaray'da Steven Nzonzi ile yollar resmen ayrıldı

G.Saray ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray'da Luyindama ve Nagatomo kararı

G.Saray'da 2 yıldızın sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.