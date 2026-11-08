Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber!

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında aldığı sarı kart, kaptan Orkun Kökçü'nün gelecek haftaki planlarını değiştirdi. Siyah-beyazlı yıldız, kritik deplasman öncesinde cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği karşılaşmasının 55. dakikasında sarı kart gördü. Bu kartla birlikte cezalı duruma düşen milli futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Orta sahadaki performansıyla Beşiktaş'ın önemli isimleri arasında yer alan Orkun Kökçü'nün Konyaspor karşısında forma giyemeyecek olması, teknik heyetin kadro planlamasını da etkileyecek. Siyah-beyazlılar, kaptanının yokluğunda orta sahada alternatif arayacak.
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