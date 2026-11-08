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Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah-beyazlı ekipte kaptan Orkun Kökçü, karşılaşmanın ikinci yarısında gördüğü sarı kartla gelecek haftaki mücadele öncesinde ceza sınırını aştı.

Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber!
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında aldığı sarı kart, kaptan Orkun Kökçü'nün gelecek haftaki planlarını değiştirdi. Siyah-beyazlı yıldız, kritik deplasman öncesinde cezalı duruma düştü.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş a Orkun Kökçü den kötü haber! 1

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği karşılaşmasının 55. dakikasında sarı kart gördü. Bu kartla birlikte cezalı duruma düşen milli futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK EKSİK

Beşiktaş a Orkun Kökçü den kötü haber! 2

Orta sahadaki performansıyla Beşiktaş'ın önemli isimleri arasında yer alan Orkun Kökçü'nün Konyaspor karşısında forma giyemeyecek olması, teknik heyetin kadro planlamasını da etkileyecek. Siyah-beyazlılar, kaptanının yokluğunda orta sahada alternatif arayacak.

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Beşiktaş Beşiktaş
3 - 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Konyaspor Orkun Kökçü beşiktaş
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