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Emzirme pozu gündem olmuştu! Ashley Graham'a bikinisi küçük geldi

23.07.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk büyük beden model olarak tanınan ve bu konuda öncü olmaya çalışan Ashley Graham arkadaşlarıyla havuz keyfi yaptı. Hamileliği sürecinde yarı çıplak pozlarını paylaşmasıyla tanınan Graham üst üste paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü model üzerine küçük gelen bikinisini sık sık düzelterek dikkat çekti.

Emzirme pozu gündem olmuştu! Ashley Graham'a bikinisi küçük geldi

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan ve ikizlerini kısa süre önce dünyaya getiren 3 çocuk annesi Ashley Graham emzirme pozuyla adından söz ettirmişti. Zamanının büyük bir bölümünü ikizlerine ayırdığını ifade eden Graham, bebeklerini emzirdiği bir fotoğrafı paylaştıktan sonra bedeniyle barışık olduğunu da dile getirmişti.

İlk büyük beden modellerden olan ve bu konuda kadınları bedenleriyle barışma konusunda teşvik eden Graham havuz keyfi yaptı.

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Graham üzerine küçük gelen bikinisiyle dikkat çekti. Ashley Graham havun başında keyif yaptığı her anı paylaşmaya çalışırken sık sık bikinisini düzeltti.

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Ashley Graham ikizleri emzirirken paylaştı! &quot;3 çocuğum olduğuna inanamıyorum&quot;Ashley Graham ikizleri emzirirken paylaştı! "3 çocuğum olduğuna inanamıyorum"

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ: SEKS

Graham daha önce yaptığı açıklamada mutlu evliliğin sırrını vermişti. Ünlü model "Her zaman seks yapın. O an öyle hissetmeseniz bile, sadece seks yapın. Seks yapmadığımız zamanlarda birbirimize aksi davrandığımızı fark ettim. Eşim ve ben bir sorun olduğunda 'haydi seks yapalım' diyoruz ve sonrasında bakıyoruz ki o harika halimize geri dönmüşüz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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