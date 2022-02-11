Ashley Graham ikizleri emzirirken paylaştı! "3 çocuğum olduğuna inanamıyorum"

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham, ikinci kez anne olduğunu duyurdu. İkiz bebeklerini kucağına alan Graham yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaşıyor.

Ashley Graham ikiz bebeklerini emzirdiği anları paylaştı. Büyük beden model paylaşımında "3 çocuğum olduğuna hâlâ inanamıyorum. Doğum ve doğum sonrası yolculuğumu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" yorumunda bulundu.

Oğullarım en büyük öğretmenler olduğunu söyleyen Ashley Graham açıklamasının devamında "Zor şeyler yapabileceğimi en büyük hatırlatıcılar oldular. Bu kolay olmadı ama buna değdi" dedi.



