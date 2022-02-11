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Ashley Graham ikizleri emzirirken paylaştı! "3 çocuğum olduğuna inanamıyorum"

11.02.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez doğum yapan büyük beden model Ashley Graham ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. İkizlerini emzirdiği andan bir fotoğraf paylaşan Graham "3 çocuğum olduğuna inanamıyorum" diyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

Ashley Graham ikizleri emzirirken paylaştı! "3 çocuğum olduğuna inanamıyorum"

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham, ikinci kez anne olduğunu duyurdu. İkiz bebeklerini kucağına alan Graham yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaşıyor.

Ashley Graham ikiz bebeklerini emzirdiği anları paylaştı. Büyük beden model paylaşımında "3 çocuğum olduğuna hâlâ inanamıyorum. Doğum ve doğum sonrası yolculuğumu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Oğullarım en büyük öğretmenler olduğunu söyleyen Ashley Graham açıklamasının devamında "Zor şeyler yapabileceğimi en büyük hatırlatıcılar oldular. Bu kolay olmadı ama buna değdi" dedi.

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Ashley Graham
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