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En büyük korkusunu açıkladı! ‘Ay ödüm kopar’

29.10.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile gerçekleştirdiği röportajda şaşırtan itiraflarda bulundu.

En büyük korkusunu açıkladı! ‘Ay ödüm kopar’

Güzelliği ve kabiliyetiyle adından söz ettiren Aslı Enver, İbrahim Selim ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Enver, hakkında bilinmeyenleri sevenleriyle paylaştı.

''AY AŞIK MI OLDUM NE!''

İbrahim Selim, ünlü oyuncu Aslı Enver ile arabada sohbet etti. Araba kullanmak konusunda çok iyi olduğunu söyleyen Aslı Enver, İbrahim Selim ile şakalaşırken direksiyonu bırakacağını ve kaza yapacağını söyleyerek Selim'i tehdit etti.

Aslı Enver'den şaşırtan itiraf! ''Ay aşık mı oldum ne!''

Aslı Enver'in, kullandığı arabayı överek ''Neyse ki Mercedes bizi yola sokar!'' demesi üzerine İbrahim Selim, Enver'in her fırsatta arabasını güzellemesiyle alay etti. Gülme krizine giren Aslı Enver arabasına bakarak ''Ay aşık mı oldum ne!'' yorumunu yaptı.

TORPİDOSUNDAN ÇIKAN ŞEY ŞAŞIRTTI

Aslı Enver'in torpidosundan çıkan şey ise Babil izleyicisini duygulandırdı. Geçtiğimiz yıl sona eren Babil dizisinde polisi canlandıran Enver, dizide kullandığı polis kimliğini yanınd taşıdığını söyleyerek, kimliği, kameralara gösterdi.

Aslı Enver'den şaşırtan itiraf! ''Ay aşık mı oldum ne!''

EN BÜYÜK KORKUSU

Aslı Enver, en korktuğu şeyin palyaço olduğunu belirterek ''Ay ödüm kopar. Görünce yol değiştiriyorum'' itirafıyla da şaşırttı.


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Anahtar Kelimeler:
Babil dizisi Aslı Enver İbrahim Selim
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