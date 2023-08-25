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En büyük orman yangınından kaçmışlardı, geri dönüyorlar

25.08.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye tarihinin en büyük orman yangınından kurtulan bir alageyik, tekrar geldiği aynı bölgede yavrusuyla birlikte beslenirken fotokapanla görüntülendi.

En büyük orman yangınından kaçmışlardı, geri dönüyorlar

Bölge adına son derece sevindirici olan görüntüler büyük heyecan oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat - Kapan Bölgesine 6. Bölge Müdürlüğünce Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu’ndan 2020 yılında 14 erkek ve 11 dişi olmak üzere toplam

25 ALAGEYİK YERLEŞTİRİLMESİ YAPILDI.

2021 yılında gerçekleşen büyük Manavgat yangını bölgedeki ormanlık alanların büyük bölümünün yanmasına neden olmuş bu yangından yaban hayvanları da büyük ölçüde olumsuz etkilenmişti. Bu süreçte daha önce bölgeye yerleştirilen Alageyiklerin durumundan endişe edilmekteydi. Ancak Bölge Müdürlüğünce alanda yürütülen fotokapan çalışmalarında yerleştirilen alageyiklerden birisinin yavrusu ile birlikte tespit edilmesi büyük heyecan oluşturdu. Elde edilen kısa videoda kulağı küpelenmiş bir alageyik ve alana yerleştirme işleminden sonra doğduğu düşünülen 2,5 yaşlarında dişi yavrusu görüldü.

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