En büyük şelalede en büyük eksik giderildi

Vatandaşın ihtiyaçlarını giderebilecekleri ve alışveriş yapılabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan, dünyanın sayılı şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi Unesco Dünya mirasına aday olan bir yer. Şelale çevresinde ziyaretçilerin alışveriş yapabilecekleri hatta su alabilecekleri bir yer dahi bulunmuyordu. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak tarafından yapılan 10 adet satış ünitesi hizmete açıldı.

Temel ihtiyaç malzemeleri, tost, sıcak, soğuk içecek çeşitleri, yöresel ürünlerin satıldığı büfeler bölge halkına da iş istihdamı sağlamış oldu. Böylelikle yıllardır en büyük eksik olan ihtiyaç giderilmiş oldu.

Vatandaşlar büfelerin yapılmasından ve hizmete açılmasından memnun kaldığını ifade etti. Büfe işletme sahipleri ihale yolu ile büfeleri teslim alıp hemen hizmete açtı. Turizm sezonunun açılması ile birlikte Şelale yoğun ziyaretçi almaya başladı. Bölgede vakit geçiren ziyaretçilerin en büyük eksiği de su ve gıda ihtiyaçlarını giderebilecek market ve büfelerin olmamasıydı. Böylelikle büfelerin hizmete açılması ile birlikte en büyük şelalelerden birinde en büyük eksik giderilmiş oldu.

