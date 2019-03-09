Mynet Trend

En çok satış yapan otomobil markaları

donanimgunlugu donanimgunlugu
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 09.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları hangileri oldu? Bu yazımızda geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları ile ilgili bir listeyi sizlerle paylaşacağız.

En çok satış yapan otomobil markaları

Malum, son dönemde otomobil pazarında önemli bir daralma söz konusu. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında kurda yaşanan dalgalanma sonucu, faiz oranları yükselince sıfır araç almak da pek çoğumuz için hayal haline gelmişti.

ODD tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2018’in Şubat ayına göre yaklaşık olarak yüzde 50 düştü. Üstelik bu düşüş ÖTV indirimine rağmen yaşandı. Muhtemelen 31 Mart itibariyle sona erecek olan ÖTV indirimi sonrası, otomobil sektörü daha fazla kan kaybedecektir.

Geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları hangileri oldu? Bu yazımızda geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları ile ilgili bir listeyi sizlerle paylaşacağız.

Fiat
Otomobil: 2732
Hafif Ticari: 1019
Toplam: 3751

Renault
Otomobil: 3085
Hafif Ticari: 342
Toplam: 3427

Volkswagen
Otomobil: 2218
Hafif Ticari: 662
Toplam: 2880

Ford
Otomobil: 569
Hafif Ticari: 1991
Toplam: 2560

Hyundai
Otomobil: 1544
Hafif Ticari: 106
Toplam: 1650

Toyota
Otomobil: 1162
Hafif Ticari: 101
Toplam: 1263

Peugeot
Otomobil: 767
Hafif Ticari: 284
Toplam: 1051

Honda
Otomobil: 1016
Hafif Ticari: 0
Toplam: 1016

Dacia
Otomobil: 801
Hafif Ticari: 182
Toplam: 983

Tim Cook adını değiştirdi

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
31 Mart sonrası otomobil fiyatları artacak mı?31 Mart sonrası otomobil fiyatları artacak mı?
Fiat 500 için kritik bir açıklamada bulunduFiat 500 için kritik bir açıklamada bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil otomobil markaları ÖTV otomobil satışı en çok satan otomobil

En Çok Okunan Trend Haberler

Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

NASA'dan açıklama! Dünya'ya geri döndü

NASA'dan açıklama! Dünya'ya geri döndü

Bu kadarına da pes artık! Kandırılıyoruz

Bu kadarına da pes artık! Kandırılıyoruz

Duygulandıran paylaşım! 'Hikayelerimiz farklı olsa da...'

Duygulandıran paylaşım! 'Hikayelerimiz farklı olsa da...'

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Mart sonrası otomobil fiyatları artacak mı?

31 Mart sonrası otomobil fiyatları artacak mı?

Fiat 500 için kritik bir açıklamada bulundu

Fiat 500 için kritik bir açıklamada bulundu

Buggy Dune için %100 elektrikli bir varis tanıttı

Buggy Dune için %100 elektrikli bir varis tanıttı

İkinci nesil Peugeot 208 boy gösterdi

Merakla bekleniyordu, görücüye çıktı! İşte özellikleri

Jaguar I-PACE Avrupa’da yılın otomobili oldu

Avrupa’da yılın otomobili oldu

Dünyanın en hızlı otomobili: Elektrikle çalışıyor ve 12 saniyede 300 km hıza ulaşıyor

Dünyanın en hızlı otomobili!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.