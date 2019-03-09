Malum, son dönemde otomobil pazarında önemli bir daralma söz konusu. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında kurda yaşanan dalgalanma sonucu, faiz oranları yükselince sıfır araç almak da pek çoğumuz için hayal haline gelmişti.

ODD tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2018’in Şubat ayına göre yaklaşık olarak yüzde 50 düştü. Üstelik bu düşüş ÖTV indirimine rağmen yaşandı. Muhtemelen 31 Mart itibariyle sona erecek olan ÖTV indirimi sonrası, otomobil sektörü daha fazla kan kaybedecektir.

Geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları hangileri oldu? Bu yazımızda geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları ile ilgili bir listeyi sizlerle paylaşacağız.

Fiat

Otomobil: 2732

Hafif Ticari: 1019

Toplam: 3751

Renault

Otomobil: 3085

Hafif Ticari: 342

Toplam: 3427

Volkswagen

Otomobil: 2218

Hafif Ticari: 662

Toplam: 2880

Ford

Otomobil: 569

Hafif Ticari: 1991

Toplam: 2560

Hyundai

Otomobil: 1544

Hafif Ticari: 106

Toplam: 1650

Toyota

Otomobil: 1162

Hafif Ticari: 101

Toplam: 1263

Peugeot

Otomobil: 767

Hafif Ticari: 284

Toplam: 1051

Honda

Otomobil: 1016

Hafif Ticari: 0

Toplam: 1016

Dacia

Otomobil: 801

Hafif Ticari: 182

Toplam: 983

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