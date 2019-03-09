Malum, son dönemde otomobil pazarında önemli bir daralma söz konusu. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında kurda yaşanan dalgalanma sonucu, faiz oranları yükselince sıfır araç almak da pek çoğumuz için hayal haline gelmişti.
ODD tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2018’in Şubat ayına göre yaklaşık olarak yüzde 50 düştü. Üstelik bu düşüş ÖTV indirimine rağmen yaşandı. Muhtemelen 31 Mart itibariyle sona erecek olan ÖTV indirimi sonrası, otomobil sektörü daha fazla kan kaybedecektir.
Geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları hangileri oldu? Bu yazımızda geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları ile ilgili bir listeyi sizlerle paylaşacağız.
Fiat
Otomobil: 2732
Hafif Ticari: 1019
Toplam: 3751
Renault
Otomobil: 3085
Hafif Ticari: 342
Toplam: 3427
Volkswagen
Otomobil: 2218
Hafif Ticari: 662
Toplam: 2880
Ford
Otomobil: 569
Hafif Ticari: 1991
Toplam: 2560
Hyundai
Otomobil: 1544
Hafif Ticari: 106
Toplam: 1650
Toyota
Otomobil: 1162
Hafif Ticari: 101
Toplam: 1263
Peugeot
Otomobil: 767
Hafif Ticari: 284
Toplam: 1051
Honda
Otomobil: 1016
Hafif Ticari: 0
Toplam: 1016
Dacia
Otomobil: 801
Hafif Ticari: 182
Toplam: 983
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