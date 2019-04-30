En doğalından: Afiyetle yemeniz için evde yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler

Hasret kaldığımız enfes kokulu limonlar, tazecik domatesler ve sulu elmalar... İster bu işten çok iyi anlıyor olun isterseniz de ilk deneyiminiz olsun. Bu yöntemler sayesinde dileyen herkes o özlem duyduğu tatlara kavuşabilir.

Elma yetiştirme

Elmanın çekirdeklerini ayıklayın.

Üst katmanını soyun.

Islak bir peçeteye sarın.

Poşet içinde karanlık bir ortamda 10 gün bekletin.

Filizlenmiş çekirdekleri toprağa gömme vakti!

Toprak her zaman nemli olmalı!

2 hafta sonra elma ağacınızın 5 cm kadar büyüdüğünü göreceksiniz.

Limon yetiştirme

Limonu dörde bölün.

Limon dilimlerinden çekirdekleri çıkarın ve kabuklarını soyun. Havlu peçeteyle çekirdekleri kurulayın.

Tekrar kabuklarını ayıklayın.

Kabukları ayıklanmış çekirdekleri ıslattığınız havlu kağıdın ortasına yerleştirin ve çekirdekler iç kısımda kalacak şekilde katlayın.

Sardığınız çekirdekleri naylon br poşete koyup ağzını bağlayın ve bu şekilde 10 gün boyunca bekletin. Onuncu günün sonunda torbayı açtığınızda çekirdeklerin filizlendiğini göreceksiniz.

Filizlenen çekirdekleri toprak dolu bir kaba, filiz kısımları alta gelecek şekilde dikin. Sonrasında sulayın. Doğrudan güneş gören bir yere koyun. Ona bolca sevgi vermeyi unutmayın :)