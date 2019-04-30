YEMEK

En doğalından: Afiyetle yemeniz için evde yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Evinizi mis kokulu bir bahçeye çevirmeye ne dersiniz? İşte kendi ürünlerini yetiştirmek isteyenler için en kolay yöntemler.

En doğalından: Afiyetle yemeniz için evde yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler

Hasret kaldığımız enfes kokulu limonlar, tazecik domatesler ve sulu elmalar... İster bu işten çok iyi anlıyor olun isterseniz de ilk deneyiminiz olsun. Bu yöntemler sayesinde dileyen herkes o özlem duyduğu tatlara kavuşabilir.

Elma yetiştirme

elma

Elmanın çekirdeklerini ayıklayın.
Üst katmanını soyun.
Islak bir peçeteye sarın.
Poşet içinde karanlık bir ortamda 10 gün bekletin.
Filizlenmiş çekirdekleri toprağa gömme vakti!
Toprak her zaman nemli olmalı!
2 hafta sonra elma ağacınızın 5 cm kadar büyüdüğünü göreceksiniz.

Limon yetiştirme

limom

Limonu dörde bölün.
Limon dilimlerinden çekirdekleri çıkarın ve kabuklarını soyun. Havlu peçeteyle çekirdekleri kurulayın.
Tekrar kabuklarını ayıklayın.
Kabukları ayıklanmış çekirdekleri ıslattığınız havlu kağıdın ortasına yerleştirin ve çekirdekler iç kısımda kalacak şekilde katlayın.
Sardığınız çekirdekleri naylon br poşete koyup ağzını bağlayın ve bu şekilde 10 gün boyunca bekletin. Onuncu günün sonunda torbayı açtığınızda çekirdeklerin filizlendiğini göreceksiniz.
Filizlenen çekirdekleri toprak dolu bir kaba, filiz kısımları alta gelecek şekilde dikin. Sonrasında sulayın. Doğrudan güneş gören bir yere koyun. Ona bolca sevgi vermeyi unutmayın :)

Domates yetiştirme
domates

Saksıyı yarısına kadar toprakla doldurun.
Domatesi dilimleyin.
Üzerini toprakla kapatın.
Toprak daima nemli kalmalı! (ıslak değil)
Saksı 7 ila 14 gün içinde çimlenmeye başlar.

Sarımsak yetiştirme

sarımsak

Sarımsakların kabuklarını ayırın.
Sarımsakları 1 yemek kaşığı kadar suyun bardakta 1 hafta bekletin.
Filizlenmeye başladığını göreceksiniz.
Sarımsaklar ekilmeye hazır hale geldi!
Saksının derin olmasına dikkat edin.
Sarımsak dişlerini, sivri uçları yukarıda kalacak şekilde 5 cm derinliğe yerleştirin.
En fazla 3 diş ekin. Aralarında birer karış mesafe olmalı.
Toprağı iyice kapatın.
İki hafta sonra topraktan çıktığını göreceksiniz.
6 ile 9 ay içinde sarımsağınıza kavuşabilirsiniz.
Artık marketlerden sarımsak almanıza gerek yok.

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