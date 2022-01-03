En düşük memur maaşı 6429 lira oldu

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.
2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.
2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:
Unvanlar
Derece
Net görev aylığı
2021 Temmuz
2022 Ocak
Genel Müdür
1/4
16.110
21.330
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
1/4
8.493
11.188
Memur- (Üniversite Mezunu)
9/1
5.205
6.854
Öğretmen
1/4
6.553
8.668
Kaymakam 1. Sınıf
1/4
14.792
19.510
Başkomiser
3/1
8.488
11.162
Polis memuru
8/1
7.383
9.706
Uz. Doktor
1/4
10.093
13.312
Hemşire- (Üniversite Mezunu)
5/1
6.349
8.351
Mühendis
1/4
8.669
11.440
Teknisyen- (Lise Mezunu)
11/1
5.417
7.132
Profesör
1/4
13.936
18.369
Araştırma Görevlisi
7/1
8.226
10.809
Vaiz
1/4
6.810
9.003
Avukat
1/4
8.277
10.934
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
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