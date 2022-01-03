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En düşük memur maaşı 6429 lira oldu

03.01.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi - Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 21 bin 330 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 6854 lira, öğretmenin aylığı 8668 lira, polis memurunun aylığı 9706 lira, uzman doktorun aylığı 13 bin 312 lira oldu

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:

Unvanlar

Derece

Net görev aylığı

2021 Temmuz

2022 Ocak

Genel Müdür

1/4

16.110

21.330

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

1/4

8.493

11.188

Memur- (Üniversite Mezunu)

9/1

5.205

6.854

Öğretmen

1/4

6.553

8.668

Kaymakam 1. Sınıf

1/4

14.792

19.510

Başkomiser

3/1

8.488

11.162

Polis memuru

8/1

7.383

9.706

Uz. Doktor

1/4

10.093

13.312

Hemşire- (Üniversite Mezunu)

5/1

6.349

8.351

Mühendis

1/4

8.669

11.440

Teknisyen- (Lise Mezunu)

11/1

5.417

7.132

Profesör

1/4

13.936

18.369

Araştırma Görevlisi

7/1

8.226

10.809

Vaiz

1/4

6.810

9.003

Avukat

1/4

8.277

10.934

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

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