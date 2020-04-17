En garip pastalar... Gözlerinize inanamayacaksınız! Beyin...

Pasta dediğimiz an; ilk aklımıza gelenler, görsel bir şölen ve tutkunu olduğumuz lezzetler... Pastanın görüntüsü karar verme sürecimizi belirleyen en kuvvetli etken. Renkleri ve şekli ile karşı konulması zor bir çekiciliğe sahip olan pastaları, önce gözlerimiz ile yemeye başlarız. Pasta her zaman hayaller, umutlar ve güzel günler ile birlikte anıldığından mıdır bilinmez, çoğumuz için mutluluk kaynağıdır. Kişiye özel tasarımlar ile hazırlanan pastalar ise pastanın misyonunu daha ileri bir seviyeye taşıyor, bir nevi pastalar kişilik kazanıyor.

İŞTE EN GARİP PASTALAR

Düğün pastanızla sınırları zorlamaya hazır mısınız?

En özel gününüzün unutulmazları arasına sıra dışı bir pasta ile imza atmak isterseniz, biraz cesaret ve biraz mizah anlayışına ihtiyacınız olacak.

Daha ilk günden, "bu çok sert oldu" diyorsanız, geline rakip olacak ve gelinliği andıran bir pastaya geçelim.

Bazı pastalar iştah kaçırır...

Kiminin bakmakta zorlanacağı ve "şekerim var pasta dokunuyor" diye hızlıca uzaklaşmak isteyeceği, bu görüntüsü en garip pastalar dikkate alındığında "renkler ve zevkler tartışılmaz" sözünün doğruluğu bir kez daha ispatlanıyor.