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En garip pastalar... Gözlerinize inanamayacaksınız! Beyin...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Korku, sevgi, nefret, tutku, mutluluk gibi insani duygular irili ufaklı görsel ögeler ile pastalarda canlandırılıyor. Bazıları bir heykelin, bir tablonun güzelliğini yansıtırken bazıları ise estetik sınırlarını zorluyor. İnsanoğlu bu, türlü türlü beğenisi var, hayal gücü var, hobisi var. Böyle olunca, bu çeşitlilik en garip pastalar ile karşımıza çıkıyor.

En garip pastalar... Gözlerinize inanamayacaksınız! Beyin...

Pasta dediğimiz an; ilk aklımıza gelenler, görsel bir şölen ve tutkunu olduğumuz lezzetler... Pastanın görüntüsü karar verme sürecimizi belirleyen en kuvvetli etken. Renkleri ve şekli ile karşı konulması zor bir çekiciliğe sahip olan pastaları, önce gözlerimiz ile yemeye başlarız. Pasta her zaman hayaller, umutlar ve güzel günler ile birlikte anıldığından mıdır bilinmez, çoğumuz için mutluluk kaynağıdır. Kişiye özel tasarımlar ile hazırlanan pastalar ise pastanın misyonunu daha ileri bir seviyeye taşıyor, bir nevi pastalar kişilik kazanıyor.

İŞTE EN GARİP PASTALAR

Düğün pastanızla sınırları zorlamaya hazır mısınız?

En özel gününüzün unutulmazları arasına sıra dışı bir pasta ile imza atmak isterseniz, biraz cesaret ve biraz mizah anlayışına ihtiyacınız olacak.

Daha ilk günden, "bu çok sert oldu" diyorsanız, geline rakip olacak ve gelinliği andıran bir pastaya geçelim.

Bazı pastalar iştah kaçırır...

1

Kiminin bakmakta zorlanacağı ve "şekerim var pasta dokunuyor" diye hızlıca uzaklaşmak isteyeceği, bu görüntüsü en garip pastalar dikkate alındığında "renkler ve zevkler tartışılmaz" sözünün doğruluğu bir kez daha ispatlanıyor.

Korkunun iştah açtığını düşünenler varsa, bir sonraki pasta onlar için gelsin.

2

Hayal dünyası bir pastada nasıl hayat bulur?

4

Masallar da yerini almış bu garip pastalarda

5

Sanat eserlerine hayransanız bu pastaları nasıl yiyeceksiniz?

Öyle titizlikle işlenmiş ve renklendirilmiş ki yemeden önce uzun uzun seyretmek isteyeceksiniz.

6

Tarihi esermiş gibi koruma altına almak isteyeceğiniz bir pasta

7

Dünyanın en tatlı hazineleri nerede?
Mücevherlerin çekiciliği, görüntüsü en garip pastalara yansıtılmış. İnsan sevdiğine neler vermez ki?

8

Tutkularınızı yansıtmaya ne dersiniz?

9

Fotoğraf çekmeyi sevenler, artık kelebeğin peşinden koşmayın, o size gelsin.

Best-seller olmaya aday bir pastaya geçelim...

10

Deniz tutkunlarını da unutmadık.

11

Romantik çiftler için de görüntüsü garip pasta seçeneğimiz var.

12

Romantizmin sadece insana özgü olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Evcil hayvan sahiplerinin yaptırmak isteyeceği, fakat yerken biraz zorlanacağı özel pastaların hazırlanması sanatçı titizliği gerektiriyor.

13

Lüks hayatın tadını bu pastayla alabilirsiniz.

15

Uzun uzun seyretmek isteyeceğiniz ve gördüğünüz an içinizi sıcak duyguların saracağı, ışıl ışıl kartpostal gibi bir pasta.

16

Bu gördüğüm gerçekten pasta mı dedirten tatlar...

Bazı pastalar var ki görüntüsünden pastaya dair ipucu yakalamak çok zor ve objeleri fazlasıyla gerçekçi yansıtıyor.

17

Mükemmel bir teraryum pasta da onlardan biri

19


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