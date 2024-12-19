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  4. En iyi dizi seçilmişti! İnci Taneleri final mi yapacak? Hazar Ergüçlü o iddialara yanıt verdi!

En iyi dizi seçilmişti! İnci Taneleri final mi yapacak? Hazar Ergüçlü o iddialara yanıt verdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.12.2024 20:31
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın başrolü paylaştığı İnci Taneleri'nin final yapacağı iddia edilmişti. Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü, o iddialara yanıt verdi.

En iyi dizi seçilmişti! İnci Taneleri final mi yapacak? Hazar Ergüçlü o iddialara yanıt verdi!

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri geçtiğimiz sezon ilk bölümleriyle fırtınalar estirmeyi başarmıştı.

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Dilber karakteriyle adından söz ettiren ve bu yıl 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizi seçilen İnci Taneleri'yle ilgili bu sezın final yapacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

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BAŞROL OYUNCUSU YANIT VERDİ!

İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, 2. sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtladı. İnci Taneleri'nin final yapacağı iddialarına "Final yapacağını sanmıyorum, devam edecek" yanıtı verdi.

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O yeni dizi İnci Taneleri'ni tahtından etti! Rekor kırdı... O yeni dizi İnci Taneleri'ni tahtından etti! Rekor kırdı...
Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri
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