En iyi dizi seçilmişti! İnci Taneleri final mi yapacak? Hazar Ergüçlü o iddialara yanıt verdi!

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri geçtiğimiz sezon ilk bölümleriyle fırtınalar estirmeyi başarmıştı.

Dilber karakteriyle adından söz ettiren ve bu yıl 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizi seçilen İnci Taneleri'yle ilgili bu sezın final yapacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

BAŞROL OYUNCUSU YANIT VERDİ!

İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, 2. sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtladı. İnci Taneleri'nin final yapacağı iddialarına "Final yapacağını sanmıyorum, devam edecek" yanıtı verdi.