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En iyi dizi seçilmişti! Tepkiler yükselirken o yeni dizi İnci Taneleri'ni tahtından etti! Rekor kırdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.12.2024 23:23
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Pantene Altın Kelebek'te en iyi dizi seçilen İnci Taneleri'nin tahtı sarsıldı. Kanal D'nin yeni dizisinden beklenmedik bir yükseliş geldi ve rekor kırdı. Sosyal medyada da fırtınalar estirdi.

En iyi dizi seçilmişti! Tepkiler yükselirken o yeni dizi İnci Taneleri'ni tahtından etti! Rekor kırdı...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri görkemli bir törenle düzenlenmişti ve birbirinden iddialı isimler ödüllerne kavuşmuştu. Törende herkesin merakla beklediği en iyi dizi kategorisinin birincisi de İnci Taneleri olmuştu. Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu dizinin en iyi dizi seçilmesi tepki çekmişti.

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Birçok kullanıcı Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dururken İnci Taneleri'nin ödül almasının saçma olduğunu savunmuştu ve torpil yapıldığı iddia edilmişti.

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Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları... Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları...

O DİZİ TAHTINDAN ETTİ!

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya gibi isimler yer aldığı Uzak Şehir, yeni sezonda yayın hayatına başlamıştı. Yayınladığı ilk bölümden itibaren hikayesi ve karakterleriyle dikkatleri üzerine çeken dizi kanalın yeni gözdesi oldu.

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Sezonun en beklenmedik çıkışını yapan dizi rekor kırdı. İnci Taneleri'ni tahtından eden Uzak Şehir, 5. bölümü tüm seyircilerde 11.10, ABC1’de 10.63 reytingle 1., AB’de 7.59 reytingle 2. oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri Uzak Şehir
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