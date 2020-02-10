En iyi savaş filmleri listesi… Savaşı bir de bu filmlerde izleyin

Dünya tarihine damga vuran savaşları beyaz perdeye taşıyan savaş filmleri her zaman en çok ilgi çeken yapımlardan olmuştur. Hollywood’da da popüler bir tür olan savaş filmleri ülkemizde de popüler. Dağ, Nefes ve Ayla gibi Türk savaş filmleri son yıllarda en çok ilgi çeken yapımlar arasında. EN İYİ SAVAŞ FİLMLERİ Konusu ve etkileyici sahneleriyle izleyicileri etkisi altına alan en iyi savaş filmlerini sizler için derledik. Listemizde son yılların en iyi filmleri ile kılıçlı savaş filmleri diye tabir edilen konusu eski çağlara ait yapımlar ile Türk savaş filmlerine yer verdik. İşte savaş filmleri seven izleyicilerin mutlaka izlemiş olması gereken, izlemeyenlerin ise bir an önce izlemesi gereken onlarca film... EN İYİ TÜRK SAVAŞ FİLMLERİ Can Feda (2018) Türk televizyonlarının iki yıldız ismi Kerem Bursin ile Burak Özçivit’i bir araya getiren yapımın yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun oturuyor. Uzun süredir devam eden bir iç savaşın ortasında kalan bir Türk askerî timi, tehlikeli engelleri aşarak hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalır. Börü (2018) Can Emre ve Cem Özduru'nun 2018 yılında hem yönettiği polisiye ve dram filmi, Türkiye'nin dört bir yanında tehlikeli görevlere çıkan özel harekât polislerini konu alıyor. Filmde, Polis Özel Harekat biriminin en seçkin savaş timi olan Börü'nün 15 Temmuz gecesi yaşadıkları anlatılıyor.

Ayla (2017) Gerçek bir olaydan esinlenerek filme uyarlanan Ayla, 5 yaşındaki yetim Koreli kızla Türk Astsubay arasındaki dramatik ilişkiyi konu alıyor. Savaşın dramatik yüzünü ortaya çıkaran film 2017’ye damga vurarak milyonlarca seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başarmıştı. Dağ 2 (2016) Alper Çağlar yönetmenliğindeki film, 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne verilen özel görevi konu alıyor. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur. Kırımlı (2014) Cengiz Dağcı’nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan beyaz perdeye uyarlanan film, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor. Filmin başrollerini Murat Yıldırım ile Selma Ergeç paylaşıyor. Nefes: Vatan Sağolsun (2009) Güneydoğu'da Irak sınırına yakın bir ilçedeki komando tugayında bulunan ve 2365 metre yükseklikteki Karabal Tepesi'ndeki röle istasyonunu korumakla görevlendirilen bir yüzbaşı komutasındaki 40 askerin hikâyesini anlatan film, Hakan Evrensel’in Güneydoğu’dan Öyküler adlı kitabından uyarlandı.

Kurtlar Vadisi Irak (2006) Serdar Akar imzalı Kurtlar Vadisi Irak, 14 milyon dolarlık bütçesiyle yerli filmler arasında en pahalı bütçeye sahip yapımlardan biri. Televizyon ekranlarında olduğu gibi başrolünü yine Necati Şaşmaz üstleniyor. Dört ayrı dilde çekilen filmde 3000 figüran yer aldı. EN İYİ KILIÇLI SAVAŞ FİLMLERİ Kılıçlı savaş filmleri olarak bilinen, genelde orta çağ veya krallık dönemlerini konu alan savaş filmleri deyince akla ilk olarak Truva, Cennetin Krallığı ve Cesuryürek gibi unutulmaz filmler geliyor. Biz listemizde biraz az tanınan ama bu türü sevenlerin kaçırmaması gereken filmleri paylaştık. The King (2019) Shakespeare'in oyunundan uyarlanan The King filminde başrol genç oyuncu Timothée Chalamet’e emanet. Dik başlı bir prens olan Hal, Tiran bir kral olan babası öldüğünde tahta geçmek zorunda kalır. Babasının bıraktığı savaş ve kaosun altından kalkması gerekecektir. Outlaw King (2018) Outlaw King, İskoçya bağımsızlık tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan Kral "Braveheart" Robert The Bruce'u ve verdiği bağımsızlık mücadelesini mercek altına alıyor. labilecek ağır sonuçlarına rağmen Robert İskoç tacını giydikten sonra bir grup hırslı askeri toplayarak acımasız krala ve onun dengesiz oğlu olan Galler Prensi’ne karşı savaşmaya başlar. Bruce kendisininkine oranla daha büyük ve daha iyi donanımlı olan işgalci İngiliz ordusunu yenmek için kurnazlığını ve cesaretini kullanmak zorundadır.

Robin Hood (2018) Klasik Robin Hood hikayesine çağdaş bir yorum katan Otto Bathurst imzalı filmin oyuncu kadrosunda Taron Egerton, Jamie Foxx ve Jamie Dornan gibi isimler yer alıyor. Robin Hood bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, bir yandan da Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarıyla savaşır. Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (King Arthur: Legend of the Sword) 2017 Şahsına münhasır yönetmen Guy Ritchie imzalı Kral Arthur, bilinen Kral Arthur hikayesine başka bir açıdan bakıyor. Yakışıklı aktör Charlie Hunnam'ın başrolü üstlendiği filmde, kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur, şehrin arka sokaklarında ekmeğini taştan çıkaran bıçkın bir delikanlıdır. Kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır. Son Şövalyeler (Last Knights) 2015 Kazuaki Kiriya'nın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, ünlü aktör Clive Owen'a, Morgan Freeman ve Aksel Hennie eşlik ediyor. Film, eski bir savaşçının, ustasının intikamını almak için giriştiği isyan mücadelesini konu alıyor. Tanrılar ve Krallar (Exodus: Gods and Kings) 2014 Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor. Christian Bale, Aaron Paul ve Ben Kingsley filmin başrollerini paylaşıyor.

Kurtarıcı (Libertador) 2013 Venezüellalı başarılı aktör Edgar Ramirez’in Simon Bolivar’a hayat verdiği yapım, Alberto Arvelo yönetmenliğinde karşımızda. Epik bir savaş filmi olan Kurtarıcı, İspanya İmparatorluğuna karşı verdiği mücadelede 100’den fazla çarpışmayı kazanan ve gittiği yerleri işgal etmek yerine özgürleştiren Sİmon Bolivar’ı konu alıyor. 47 Ronin (2013) Carl Rinsch yönetmenliğindeki filmin başrolünü son yılların popüler ismi Keanu Reeves üstleniyor. Japon kültüründe efendisiz kalmış samuray savaşçılarına Ronin denir. Efendileri Lord Asano'ya yapılan haksızlığı unutmayan ve onun ölümünden sonra ronin olan samuraylarin hikayesini konu alıyor. Kartal (The Eagle) 2011 Channing Tatum, Jamie Bell, Denis O'Hare üçlüsünün başrolünü paylaştığı film, M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nda geçiyor. Köle ve efendi konumundaki iki adam, sadakat ve ihanet, dostluk ve nefret ve kahramanlık ile madrabazlığın sınırlarında gezinecekleri tehlikeli bir görevi gerçekleştirmek üzere bilinen dünyanın ötesinde bir maceraya atılırlar. SON YILLARIN EN İYİ SAVAŞ FİLMLERİ En iyi savaş filmleri 2019 1917 (2019) Henüz ülkemizde vizyona girmeyen 1917, I. Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek önemde bir mesajı iletmekle görevlendirilen iki askerin hikayesini konu ediyor. George MacKay, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth ve Benedict Cumberbatch gibi isimleri bir araya getiren yapımın yönetmen koltuğunda Sam Mendes oturuyor.

Tavşan Jojo (Jojo Rabbit) 2019 Taika Waititi'nin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği Tavşan Jojo, 2019’un en çok beğenilen filmlerinden biri oldu. En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ödülüne layık görülen film, ‘. Dünya Savaşı’nın bitmesine yakın zamanlarda geçiyor. Filmin kahramanı Jojo, tek arkadaşı hayali bir Hitler olan küçük bir çocuk. Jojo annesinin tavan arasında bir Yahudi’yi sakladığını öğrenince kendi ırkçılığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Midway (2019) Roland Emmerich'in yönetmenliğini üstlendiği film, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. 12 Savasçı (12 Strong) 2018 Nicolai Fuglsig yönetmenliğindeki film, yakın tarihin ve hatta günümüzde de sıcak çatışmaların devam ettiği Afganistan’da geçiyor. 11 Eylül saldırısı sonrası geçen filmde, takım liderliğini Mitch Nelson'ın yaptığı bir ABD özel kuvvetler ekibi, çok tehlikeli bir görev için Afganistan'a ilk ayak basan Amerikan askerleri olacaktır… Dunkirk (2017) Usta yönetmen Christopher Nolan imzalı Dunkirk, son yıllara damgasını vuran izleyicileri def gibi geren bir savaş filmi. Savaş filmi olmasına rağmen kameralara bir damla kan yansımayan film, 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkirk Tahliyesi'ni konu ediyor. Heyecan fırtınası yapım, yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin, Dunkirk sahilinde düşman askerleri tarafından etrafının sarılması ile başlar.

Özgürlük Savaşçısı (Free State of Jones) 2016 Amerikan İç Savaşı yıllarında geçen filmin yönetmenliğini Gavin Ross üstlenirken, başrolünü Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey üstleniyor. Mississippi'deki fakir bir çiftçi olan Newt Knight'ın başlattığı direnişin gerçek hikayesini işleyen film ağırlıklı olarak Sivil Savaş döneminin cephe tarafını gözler önüne seriyor. Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) 2016 Amerikalı savaş doktoru Desmond Doss’un hikayesinden esinlenerek filme uyarlanan Savaş Vadisi’nin yönetmen koltuğunda usta isim Mel Gibson oturuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu’ndan Medic Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı’nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin ilk Onur Madalyası’na layık görülen vicdani retçisi olur. En iyi savaş filmleri listesi Keskin Nişancı (American Sniper) 2015 6 dalda Oscar’a aday gösterilen sadece 1’ini kazanabilen Keskin Nişancı filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Chris Kyle'ın aynı adlı eserinden filme uyarlanan yapımın başrolünü Bradley Cooper üstleniyor. Irak Savaşı’nda görev almış Chris Kyle'ın, keskin nişancılık yetenekleriyle savaş alanında bir kahramana dönüşmesinin hikayesi sinemaya taşınıyor!

Fury (2014) David Ayer tarafından yazılan ve yönetilen Fury, başrolünde Brad Pitt’in yer aldığı İkinci Dünya Savaşı dramasıdır. Fury, savaşın son yıllarında, 1945 Almanya'sında beş askerin bir tankla hayatta kalma mücadelesini anlatmakta. Ölümcül Tuzak (The Hurt Locker) 2009 Kathryn Bigelow imzalı film, vizyona girdiği yıl tartışmalara sebep oldu. Irak Savaşı esnasında Birleşik Devletler Ordusu Patlamamış Bomba İmha takımının hikayelerini konu alan film, Irak Savaşı’nın propagandasını yapmakla eleştirilmişti. 9 dalda Oscar’a aday olarak gösterilen film en iyi film, yönetmen, özgün senaryo, kurgu, ses miksajı ve ses kurgusu dallarında 6 dalda ödüllendirildi. Iwo Jima'dan Mektuplar (Letters from Iwo Jima) 2007 II. Dünya Savaşı'nın önemli savaşlarından Iwo Jima Muharebesi'ni konu alan filmin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Clint Eastwood oturuyor. İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında Amerikan askerlerinin Japon’ların elindeki Iwo Jima Adası’na yaptıkları kanlı çıkarma üzerine odaklanan film, yaşananlara kaybeden tarafından bakıyor. Pearl Harbor (2001) Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Tom Sizemore, Cuba Gooding, Jr., Jennifer Garner ve Jon Voight gibi kalabalık bir kadroya sahip olan filmin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. İkinci Dünya Savaşı’nın kanlı operasyonlarından biri olan Pearl Harbor’u konu alan film aynı zamanda bir aşk hikayesine ev sahipliği yapıyor.

Kara Şahin Düştü (Black Hawk Down) 2001 Mark Bowden'in yazdığı aynı adlı kitaptan filme uyarlanan yapım coğrafyası hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığı Somali’ye gitmeleri ve oradaki hayatta kalma savaşlarını konu alıyor. Rİdley Scott yönetmenliğindeki bu aksiyon dozu yüksek drama, savaş filmi deyince akla ilk gelen yapımlardan biridir. Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates) 2001 William Craig'in aynı adlı kitabından filme uyarlanan Kapıdaki Düşman, Fransız yönetmen Jean-Jacques Annaud imzası taşıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Stalingard’a yaşananları konu alan filmin oyuncu kadrosunda Jude Law, Rachel Weisz ve Ed Haris gibi isimler yer alıyor. Stalingrad, kan içerisinde boğulurken karşı karşıya gelen iki amansız savaşçı, savaşa kendi açılarından bakmaya başlayacaklardır. Özgürlüğün Bedeli (Michael Collins) 1996 İrlandalı lider Michael Collins'ın hayatını konu alan filmi Neil Jordan yazıp yönetti. İrlanda İç Savaşı'nda hayatını kaybeden Michael Collins'ı son yıllarda aksiyon filmlerinde görmeye alıştığımız Liam Neeson canlandırıyor. Gettysburg (1993) Ronald F. Maxwell'in yazıp yönettiği film, Michael Shaara'nın tarihi romanı The Killer Angels'dan uyarlandı. Dönemin yıldız isimleri Martin Sheen, Tom Berengen, Jeff Daniels ve Sam Eliott gibi isimlerin rol aldığı yapım, Amerikan İç Savaşı’nı konu alıyor.