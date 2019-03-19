En iyi Sezen Aksu Şarkıları: Unutulmaz aşk şarkıları ve eğlenceli parçalar

Sezen Aksu, nam-ı diğer Minik Serçe, 70'li yıllardan bu yana birçok insanın hayatına kendi imzasını taşıyan yüzlerce şarkıyla dokundu, dokunuyor ve işin aslı dokunmaya devam edeceğe de benziyor. Devam eden müzik kariyeri boyunca 25 albüm çıkaran sanatçı, hiç kuşkusuz dinleyenlerine tarif edemedikleri duyguların söze dökülüşünün rahatlığını yaşatıyor. Bu duygu ortaklığı, insanların Sezen Aksu'nun her şarkısında kendilerine ait bir şeyler bulmasının da sebebidir. Bu yazıda, Sezen Aksu'nun sadece aşk şarkıları yok. İçindeki çocuğu hiç büyütmeyen sanatçının eğlenceli şarkılarına ayırdığımız ayrı bir listemiz de var. Hazırsanız, yolculuğumuz başlasın. EN İYİ SEZEN AKSU ŞARKILARI Sezen Aksu, aşk şarkıları ile olduğu kadar insana enerji yüklenmiş hissi veren eğlenceli şarkıları ile de yaşantılarda kendine yer edinmiş usta bir sanatçıdır. 13 Temmuz 1954'te Denizli Sarayköy'de dünyaya gelen sanatçının Ege'de başlayan yaşam serüveni yine Ege'de devam etti. Eğitim hayatını İzmir'de tamamladı. 1975 yılında ilk albümünü çıkardığı günden bu yana çoğu kendisine ait olan yüzlerce şarkı yorumladı. Sezen Aksu şarkıları, hangi albümde bir araya gelirse gelsin, bu albümlere sanatçının sevenleri anında sahip çıktı. Milyonları aşan satış rakamlarına ulaşan sanatçı, müzik dünyasına kazandırdığı yeni isimleri destekleyerek de farkını göstermeye devam etti.

AŞK ŞARKILARI Sezen Aksu sanat hayatı boyunca aşka dair şarkıları ile gönüllere taht kurmuştur. Herkesin aşkıkken dinlediği bir Sezen Aksu şarkısı vardır ki sizin için bunlardan en beğenilenlerini listeledik. 1. Kaç Yıl Geçti Aradan - Allahaısmarladık (1978) 1978 yılında çıkıp sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan bir şarkıdır. Sizce de Minik Serçe özlemenin ağırlığını "Benim bütün derdim özlem" sözleriyle çok iyi anlatmamış mı? 2. Kaybolan Yıllar - Allahaısmarladık (1978) Minik Serçe'nin sözü ve müziği kendisine ait olan bu şarkı, insanın ayrılmaz duygularından bir diğerine, pişmanlığa dokunuyor. Kaybolan yıllar geri gelse bu şarkıyı dinleyebilir miydik acaba? 3. Biliyorsun - Ağlamak Güzeldir (1981) Minik Serçe'nin Ağlamak Güzeldir adındaki 1981 yılında çıkardığı albümünde yer alan ''Biliyorsun'' şarkısının da yine söz ve müziğinin altında Sezen Aksu imzası bulunuyor. 4. Tükeneceğiz - Sen Ağlama (1984) Sen Ağlama albümünde yer alan bir diğer şarkı da bugün hala dillerden düşmeyen bir aşk şarkısı olan Tükeneceğiz. Söz ve müzik, yine Sezen Aksu imzası taşıyor.

5. Geri Dön - Sen Ağlama (1984) 1984 yılında çıkardığı Sen Ağlama albümünde yer alan ve unutulmazlar arasında kendine üst sıralarda yer edinen bir diğer şarkı da Geri Dön. Sezen Aksu ve Onno Tunç ortaklığının ürünü olan bu şarkı da buram buram hasret kokuyor. 6. Geçer - Sezen Aksu '88 (1988) 1988 yılında çıkan Sezen Aksu '88 adlı albümde ikinci sırada yer alan bu şarkıda da yalnızlığıyla baş başa vermiş herkes kendini Sezen Aksu'nun dizelerinde, Onno Tunç'un bestesinde buluveriyor. 7. Vazgeçtim - Gülümse (1991) Takvimler 1991'i gösterdiğinde Sezen Aksu'nun Gülümse isimli albümü raflarda yerini aldı. Bu şarkının sözleri sanatçının kendisine aitken, bestesinin altında imzası olan kişi bu kez Ara Dinkjan. 8. Masum Değiliz - Deli Kızın Türküsü (1993) Sözleri Sezen Aksu ve Meral Okay'a ait olan bu şarkının bestesini Sezen Aksu, Uzay Heparı ile beraber yapmıştır. Deli Kızın Türküsü albümünde yer alan bu şarkı insana ayna tutuyor. 9. Keskin Bıçak - Deliveren (2000)

Sezen Aksu Deliveren adlı albümle 2000'li yıllara hızlı bir giriş yaptı. Sözü ve müziği kendine ait bu şarkı apaçık bir sitem yüklü! Ama bu sitemin muhatabı kim? Dünya mı yoksa insan mı? EĞLENCELİ ŞARKILARI Sezen Aksu'nun eğlenceli şarkılarından birkaçını, az önce aldığımız aşırı doz duygusallıktan bir süre için çıkma fırsatı olması amacıyla bir araya getirdik. 1. Şinanay - Sezen Aksu Söylüyor (1989) Sözleri Melih Cevdet Anday'ın kaleminden çıkan bu şarkının müziği Onno Tunç'a ait. Ada vapurları, simitçiler ve gazozcularla süslenmiş şarkı sözleri, dönemin renkli toplumsal yapısına uygun kıpır kıpır bir müzik... Daha ne olsun? 2. Sarışın - Sezen Aksu' 88 (1988) Aysel Gürel'e ait olan şarkının sözleri aşka, özleme, öfkeye dair ne varsa anlatmış zaten. Bize de aşkı Sezen Aksu'dan dinlemek kalıyor. 3. Seni Yerler - Düş Bahçeleri (1996) Sözleri Sezen Aksu'ya ait olan bu şarkı elbette 90'lı yılların en bilinen şarkılarından biri. Şarkının dönemin televizyon kanallarında yayınlanan klibi de izlenmeye değer. Kimler yok ki bu klipte? Elektrogitarda Demir Demirkan, vokalde Şebnem Ferah ve Sertap Erener.