En iyi video indirme programları

YouTube’da, Tubidy'de ya da herhangi bir internet sitesinde izlediğiniz bir videoyu indirmek istemeniz durumunda bu siteler size doğrudan indirme seçeneği sunmaz. Dolayısıyla videoları indirebilmek için başka uygulamalara veya eklentilere ihtiyaç duyarsınız. Geçmişte yalnızca bilgisayarları kapsayan bu eklentiler, akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla mobil cihazlar için de geliştirildi. Ücretli ya da ücretsiz pek çok program, internet üzerinden izlemiş olduğunuz videoların istediğiniz kalitede ve formatta indirilmesine olanak tanıyor. İndirdikten sonra tekrar izlemek için internet bağlantısına ihtiyaç duymayacağınız, harici diskinize ya da USB belleğinize yükleyip yanınızda taşıyabileceğiniz bu dosyalar için en iyi video indirme programlarını listeledik.
Bilgisayarınızdan video indirmenize yardımcı olacak en iyi programlar ve eklentiler şunlardır:
1. Internet Download Manager
Video indirme programı olarak en çok kullanılan uygulamalardan birisidir. Web tarayıcılarına entegre bir araç olan IDM'nin ücretli ya da ücretsiz sürümünü kullanarak YouTube, Tubidy ve diğer platformlardan video indirebilirsiniz.
2. Any Video Converter
En başarılı video indirme programına yönelik önerilerden birisi de Any Video Converter’dır. Hem YouTube ve Tubidy gibi platformlarda izlediğiniz videoları indirmeye hem de onları dilediğiniz dosya biçimlerine dönüştürmeye olanak tanıyan bu program neredeyse tüm video formatlarını destekliyor. Program ücretsiz olarak indirilebiliyor.
3. aTube Catcher
Windows işletim sistemi üzerinden herhangi bir tarayıcıyla entegrasyon kurmadan ücretsiz olarak yüklenebilen ve tek başına YouTube, Tubidy gibi sitelerden video indirmeye olanak tanıyan aTube Catcher programı, bu alandaki en popüler araçlardan bir diğeridir.
4. VideoGet
Bir tarayıcı eklentisi olmayan, kendi programı üzerinden YouTube, Tubity ve diğer sitelerden ücretsiz video indirme hizmeti veren bir diğer program ise VideoGet’tir.
5. Freemake Video Downloader
Ücretsiz olarak YouTube, Tubidy gibi sitelerden video indirebileceğiniz uygulamalardan bir diğeri ise Freemake Video Downloader’dır. Bu uygulamada da videonun linkini programdaki alana yapıştırarak indirme işlemini başlatmak mümkündür.
Programı açtığınız zaman sol üst bölümde yer alan “paste url” yazısına tıklayın. Bir süre bekledikten sonra indirmek istediğiniz video listede belirecek ve karşınıza otomatik bir ekran açılacaktır.
Android işletim sistemine sahip akıllı cihazınıza video indirmenize yardımcı olacak uygulamalar şunlardır:
1. TubeMate
Cep telefonunuza TubeMate uygulamasını indirip kurulumunu gerçekleştirdikten sonra YouTube ya da uygulamanın desteklediği diğer web sitelerden istediğiniz videoları kolay bir şekilde indirebilirsiniz.
2. Keepvid
Diğer video indirme uygulamalarına kıyasla daha hızlı bir indirme deneyimi sunan Keepvid'in bir diğer ön plana çıkan özelliği ise 27 farklı video sitesine destek vermesi ve 4K çözünürlüğe kadar videoları indirebilmesidir.
3. YT3 Video Downloader
Son derece kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan YT3 Video Downloader, YouTube'dan MP3 veya MP4 formatında videoları ücretsiz indirmenize olanak tanıyor.
“Search” bölümünden indirmek istediğiniz videoları aratarak bulabilir, daha sonra bu videoları ister MP3 ister MP4 formatında indirdikten sonra internet bağlantısına ihtiyaç duymadan izleyebilirsiniz.
4. InsTube
Listedeki diğer programlardan farklı olarak video gizleme özelliğinin yer aldığı InsTube, görsel olarak özelleştirilebilen ve YouTube ya da diğer sitelerden indirilen videonun kalitesi ile formatının değiştirilebildiği bir uygulamadır.
iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınızda kullanabileceğiniz video indirme uygulamaları şunlardır:
1. Video Downloader Lite
2. Total Downloader
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