En iyi video indirme programları

YouTube’da, Tubidy'de ya da herhangi bir internet sitesinde izlediğiniz bir videoyu indirmek istemeniz durumunda bu siteler size doğrudan indirme seçeneği sunmaz. Dolayısıyla videoları indirebilmek için başka uygulamalara veya eklentilere ihtiyaç duyarsınız. Geçmişte yalnızca bilgisayarları kapsayan bu eklentiler, akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla mobil cihazlar için de geliştirildi. Ücretli ya da ücretsiz pek çok program, internet üzerinden izlemiş olduğunuz videoların istediğiniz kalitede ve formatta indirilmesine olanak tanıyor. İndirdikten sonra tekrar izlemek için internet bağlantısına ihtiyaç duymayacağınız, harici diskinize ya da USB belleğinize yükleyip yanınızda taşıyabileceğiniz bu dosyalar için en iyi video indirme programlarını listeledik. Bilgisayar İçin Video İndirme Programları Bilgisayarınızdan video indirmenize yardımcı olacak en iyi programlar ve eklentiler şunlardır: 1. Internet Download Manager

Video indirme programı olarak en çok kullanılan uygulamalardan birisidir. Web tarayıcılarına entegre bir araç olan IDM'nin ücretli ya da ücretsiz sürümünü kullanarak YouTube, Tubidy ve diğer platformlardan video indirebilirsiniz.

Programı indirdikten sonra kurulumu tamamlayın ve video indirmek için kullanmak istediğiniz tarayıcınız açıksa yeniden başlatın.

İndirmek istediğiniz videonun bulunduğu sayfayı açın.

Videonun sağ üst bölümünde yer alan "download this video" yazısına tıklayın.

Videonun farklı kalitelerdeki versiyonları mevcutsa karşınıza çıkan listeden hangi kalitede indirmek istediğinizi seçin.

Videonuzu hemen indirmek istiyorsanız kaydedilecek yeri seçtikten sonra "start download" yazısına tıklayın. Daha sonra indirilmesini istiyorsanız "download later" yazısına tıklayıp belli bir zaman seçebilirsiniz. 2. Any Video Converter

En başarılı video indirme programına yönelik önerilerden birisi de Any Video Converter’dır. Hem YouTube ve Tubidy gibi platformlarda izlediğiniz videoları indirmeye hem de onları dilediğiniz dosya biçimlerine dönüştürmeye olanak tanıyan bu program neredeyse tüm video formatlarını destekliyor. Program ücretsiz olarak indirilebiliyor. Programı indirip kurulumunu sağladıktan sonra indirmek istediğiniz videonun linkini kopyalayın.

Programı açtığınız zaman üst menüde yer alan "Add URLs" butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan "import video from internet" başlıklı formdaki alana URL'yi yapıştırdıktan sonra "start download" yazısına tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz. Videoyu daha sonra indirmek istiyorsanız "add to download list" butonuna tıklayabilirsiniz.

Videoyu indirmek için butona tıkladığınızda bir süre beklemeniz gerekir. Video tamamen yüklendikten sonra indirdiğiniz videoyu izleyebilir ya da bu program aracılığıyla başka bir formata dönüştürebilirsiniz. 3. aTube Catcher

Windows işletim sistemi üzerinden herhangi bir tarayıcıyla entegrasyon kurmadan ücretsiz olarak yüklenebilen ve tek başına YouTube, Tubidy gibi sitelerden video indirmeye olanak tanıyan aTube Catcher programı, bu alandaki en popüler araçlardan bir diğeridir. aTube Catcher ile video indirmek için öncelikle programı bilgisayarınıza yükleyip kurulumunu tamamlayın.

Daha sonra indirmek istediğiniz videonun yer aldığı bağlantıyı kopyalayın.

Kopyalamış olduğunuz bağlantıyı program içerisinde yer alan “URL” bölümüne yapıştırın ve “browse” bölümünden videoyu nereye kaydetmek istediğinizi seçin.

Son olarak sağ alt bölümde yer alan “download” yazısına tıklayarak videoyu indirmeye başlayabilirsiniz. İndirme işleminin bitmesiyle birlikte internet bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayarınızdan videoyu izleyebilirsiniz. 4. VideoGet

Bir tarayıcı eklentisi olmayan, kendi programı üzerinden YouTube, Tubity ve diğer sitelerden ücretsiz video indirme hizmeti veren bir diğer program ise VideoGet’tir. Bu programı kullanarak video indirmeye başlamak için öncelikle programı bilgisayarınıza indirip kurulumunu gerçekleştirin.

İndirmek istediğiniz videonun yer aldığı linki kopyalayın.

Programı açtıktan sonra sol üst tarafta yer alan “+” sembolüne tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrandaki “Add URL” bölümüne videonun yer aldığı linki yapıştırın ve “OK” butonuna tıklayın.

URL’yi ekledikten sonra video linkinin yer aldığı satıra tıklayarak bu satırın mavi renge bürünmesini sağlayın ve son olarak üst bölümde görmüş olduğunuz turuncu renkli indirme butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından videonuz inmeye başlayacak ve indirme işlemi tamamlandıktan sonra internet bağlantısına gerek duymadan videonuzu izleyebileceksiniz. 5. Freemake Video Downloader

Ücretsiz olarak YouTube, Tubidy gibi sitelerden video indirebileceğiniz uygulamalardan bir diğeri ise Freemake Video Downloader’dır. Bu uygulamada da videonun linkini programdaki alana yapıştırarak indirme işlemini başlatmak mümkündür.

Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra indirmek istediğiniz videonun linkini kopyalayın.

Programı açtığınız zaman sol üst bölümde yer alan “paste url” yazısına tıklayın. Bir süre bekledikten sonra indirmek istediğiniz video listede belirecek ve karşınıza otomatik bir ekran açılacaktır.

Bu ekrandan videonuzu hangi formatta ve hangi kalitede indirmek istediğinizi seçtikten sonra "..." işaretinin yer aldığı butona tıklayarak videonun indirileceği klasörü seçebilir ve son olarak "download" yazısına tıklatarak indirme işlemini başlatabilirsiniz. ANDROID İÇİN VİDEO İNDİRME UYGULAMALARI Android işletim sistemine sahip akıllı cihazınıza video indirmenize yardımcı olacak uygulamalar şunlardır: 1. TubeMate

Cep telefonunuza TubeMate uygulamasını indirip kurulumunu gerçekleştirdikten sonra YouTube ya da uygulamanın desteklediği diğer web sitelerden istediğiniz videoları kolay bir şekilde indirebilirsiniz. YouTube üzerinden indirmek istediğiniz videonun olduğu sayfayı açın.

Videonun sağ alt tarafında yer alan pembe renkli indirme butonuna tıklayın. 2. Keepvid

Diğer video indirme uygulamalarına kıyasla daha hızlı bir indirme deneyimi sunan Keepvid'in bir diğer ön plana çıkan özelliği ise 27 farklı video sitesine destek vermesi ve 4K çözünürlüğe kadar videoları indirebilmesidir. Herhangi bir ekstra eklentiye ihtiyaç duymadan YouTube videoları indirmenize olanak tanıyan bu programı yükleyip kurulumu tamamlayın.

İndirmek istediğiniz videoyu uygulama üzerinden aratarak bulun.

İndirmek istediğiniz videonun hemen sağ altında yer alan mavi renkli indirme butonuna tıklayın ve indirme işleminin tamamlanmasını bekleyin. 3. YT3 Video Downloader

Son derece kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan YT3 Video Downloader, YouTube'dan MP3 veya MP4 formatında videoları ücretsiz indirmenize olanak tanıyor. “Search” bölümünden indirmek istediğiniz videoları aratarak bulabilir, daha sonra bu videoları ister MP3 ister MP4 formatında indirdikten sonra internet bağlantısına ihtiyaç duymadan izleyebilirsiniz.