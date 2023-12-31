En iyi yılbaşı gecesi filmleri 2024 - Yılbaşında izlenebilecek filmler için en güzel öneriler

Yılbaşını pek çok insan evde geçirme planları yapmaktadır. Yılbaşı gecesi aile ve arkadaşlarla birlikte eğlenceli ve dolu dolu vakit geçirmenin yolu, güzel bir yılbaşı filmi izlemekten geçebilir. Noel teması işleyen ya da birbirinden farklı türleri konu alan bu filmler, hem gülümsetir hem de duygusal anlar yaşatır. Yılbaşı havasını evinde yaşamak isteyenler, bu filmleri izlemeyi düşünebilir.

En iyi yılbaşı gecesi filmleri

Bu özel günde yapılabilecek pek çok aktivite bulunur. Aile ve arkadaşlarla güzel vakit geçirmenin bir yolu da birlikte oturup güzel bir film izlemektir. Bu geceyi en güzel şekilde geçirmek için plan yapanlar yılbaşı film önerilerini dikkate almalıdır. İşte sizler için hazırladığımız en iyi yılbaşı gecesi filmleri 2024 listesi:

Kutup Ekspresi / The Polar Express (2004)

Başta çocuk filmi gibi görünse de, yetişkinlerin de büyük bir keyifle izleyebileceği Robert Zemeckis imzalı bir filmdir. Geçmişteki yaşadığı kötü anılar sebebiyle artık Noel babaya olan bir inancı olmayan küçük bir erkek çocuğu, oldukça ilginç bir trene binerek hiç bilmediği yollara düşer. Bu tren, Noel Baba'nın yaşadığı Kuzey Kutbu'na doğru gitmektedir.

Evde Tek Başına – Home Alone (1990) Imdb 7.4

Klasiklerden olan bu film, tüm ailenin Fransa’ya seyahat ederken Kevin’i evde unutmaları ile başlar. Macera, eve musallat olan hırsızların birbirinden komik talihsizlikleriyle devam eder. Uzun seneler içerisinde birden fazla versiyonu çekilen bu film, yılbaşı filmleri arasında unutulmazlar arasındadır.

Yeni Yıl – Noel (2004) Imdb 6.3

New York’ta Noel öncesi beş ayrı insanın hayatlarının tesadüfen kesişmesiyle ortaya çıkan olayların anlatıldığı, Noel mucizeleriyle dolu bir film. Bu beş farklı insan birbirlerine destek olur ve önceki hayatlarından gelen birtakım sorunları geride bırakırlar.

Hediye Operasyonu – Arthur Christmas (2011) Imdb 7.1

Arthur efsanevi Noel Baba’nın oğludur. Noel Baba’nın hediye dağıtma merkezinde çalışan Arthur, binlerce çocuğa hediyesini dağıtmıştır; ancak tek bir tanesini unutmuştur. Noel gününden hemen önce mutlaka bu hediyeyi de sahibine ulaştırmalıdır.

Yılbaşında izlenebilecek filmler

Gremlinler – Gremlins (1984) Imdb 7.2

Şanssız bir mucit olan Rand Peltzer, yılbaşında ailesine sürpriz olarak Gizmo adında minik bir canlı getirir. Ancak bu sevimli canlının 3 adet kuralı vardır. Bu kurallara uyulmadığında maceralar başlayacaktır.

Kiss Kiss Bang Bang (2005) Imdb 7.7

Harry’nin esas mesleği hırsızlıktır; ancak sürpriz gelişen birtakım olaylar sonucunda kendisini oyunculuk elemelerinde bulur. Şans eseri dedektif rolünü alır ve dedektiflik üzerine ağırlık verir. Derslerde okul arkadaşı Harmony ile karşılaşır ve Harry onu etkilemek için çabalar. Ancak olaylar beklemediği gibi ilerleyecektir.

Aşk Her Yerde – Love Actually (2003) Imdb 7.7

Devlet başkanı ya da rockstar olması önemli değil. Aşkı herkes yaşar. Günümüz Londra’sında Noel’den iki ay öncesinde yaşanan olayları farklı bakış açıları ile anlatan bir filmdir. Filmin asıl konusu elbette aşkın gücüdür.

NETFLİX'TEN İZLENEBİLECEK YILBAŞI FİLMLERİ

Yılbaşı filmleri Netflix platformunda en fazla izlenen film türlerinden bir tanesidir. İzleyiciler ise yılbaşında arama motorlarında "Yılbaşı filmleri 2024 Netflix" aramasını yapabilirler. Netflix üzerinden izlenebilecek yılbaşı filmleri listesi ise şu şekildedir:

Love Hard – IMDb: 6.3

Bir tanışma uygulamasında biriyle tanışan Los Angeles’lı yazar, Noel’de adama sürpriz yapmak için ülkenin diğer ucuna gittiğinde sahte profille kandırıldığını anlar. Darren Barnet, James Saito ve Harry Shum Jr.ın rol aldığı bu romantik komedide Nina Dobrev’e Jimmy O. Yang eşlik ediyor.

Holidate – IMDb: 6.1

Emma Roberts ve Luke Bracey’ın başrolleri ile canlanan romantik komedide, tatilleri bekâr geçirmekten sıkılan iki yabancı, bir sene boyunca birbirlerine eşlik etmeye karar verir. Anlaşma üzerine başlayan bu ilişkide zamanla gerçek duygular ortaya çıkar.

Şimdi İşler Karıştı (Family Switch) - IMDb 5.7

Ortaya çıkan kozmik bir olay sonucunda, Noel zamanında iki ebeveynin, ergenlik döneminde çocuklarıyla beden değiştirince tüm aile kaosa sürüklenir.

Noel Çarpması (Falling for Christmas) – IMDb: 5.3

Lindsay Lohan’ın yer aldığı filmde, Noel zamanı büyük bir otelin varisi olan, yeni nişanlanmış genç bir kadın, kayak yaptığı sırada kaza geçirir. Kaza sonucu hafızası sıfırlanan kadına yakışıklı bir pansiyon sahibi ve onun kızı bakar.

The Princess Switch – IMDb: 6.1

Stacy, Chicago’da bir pastane işleten bir aşçı olarak, Kraliyet üyesi olan Lady Margaret ile tanışır. İkisi, bir tatil festivalinde rastlantı sonucu karşılaşırlar ve birbirlerine benzemelerinden faydalanarak rollerini değiştirirler. Planları içinden çıkılmaz bir hâle gelirken romantik ve komik olaylar gelişir.





