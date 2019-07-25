En kalabalık ailenin tek dileği: 'Bir an önce okullar açılsın!'

İngiltere’nin 21 çocukla en kalabalık ailesine sahip 44 yaşındaki Sue ve 48 yaşındaki Noel Radford çiftinin en küçük çocukları 1.5, en büyük çocukları 30 yaşında.

2500 LİRALIK MUTFAK MASRAFI

Çift, yaz tatillerinin evlerinde çılgın bir koşturmaca içinde geçtiğinden bahsetti. Sık sık haberlere konu olan ailenin haftalık gıda masrafları 350 sterlin’i (2 bin 500 TL) buluyor. Anne Sue Radford'un, her akşam 10 odalı evde 3 saati evi toplamakla geçiyor.

BİR AN ÖNCE OKULLAR AÇILSIN

Evde kullanılan endüstriyel çamaşır makinesi günde 3 kez çalışıyor ve toplam 18 kilo çamaşır yıkanıyor. Küçük çocukları sinemaya götürmek en az 100 sterlin (715 TL) anlamına geldiğinden çoğunlukla evde vakit geçiriyorlar.

FIRINCILIK ve DEVLET DESTEĞİ İLE GEÇİNİYORLAR

Tek geçim kaynakları fırıncılık ve devlet yardımı olan Radford çifti, “Bir an önce okulların açılmasını dört gözle bekliyoruz” diyor.

ÖMRÜNÜN 160 SAATİ DOĞUMDA GEÇTİ

21 çocuk doğuran Sue, ömrünün 160 saatini doğumda geçirdi.