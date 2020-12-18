En kırmızısı ve doğalından: Ayva tatlısı tarifi

Kışın en sevilen tatlısını boyasız bir şekilde pişirmek için mutlaka tarifimizi deneyin. Pancar kullanarak hazırladığımız ayva tatlısı, favori kış tatlınız olacak. Tatlınızı yaparken ekmek ayvası kullanmaya özen gösterin. Tatlının tadı çok daha leziz olacaktır.

MALZEMELER

3 adet Ayva

9 adet Ayva çekirdeği

Bir adet ayvanın soyulmuş kabukları

12 yemek kaşığı şeker

Bir adet orta boy kırmızı pancarın yarısı

Bir su bardağı su

Bir su bardağından biraz az kaynatılan pancarın suyu

Bir adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

Üzeri için:

Kaymak

Ceviz

YAPILIŞI

Ayvaların üzerini basmayacak kadar soğuk su içerisine yarım limon sıkın. Ayvaları ikiye bölün. Kabuklarını ve ortasını güzelce temizleyin. Kararmaması için limonlu suda bir süre bekletin.

Bir adet ayvanın tüm kabuğunu tencere dibine yerleştirin. Ayvaları limonlu sudan alın ve bol suyla yıkayın. Ardından kabukların üzerine oturtun.

Her bir yarım ayva içerisine 2’şer yemek kaşığı şeker ilave edin. Ayırdığınız ayva çekirdekleri, tane karanfil ve çubuk tarçını da tencereye ekleyin ve bir su bardağı su ekleyin.