En kırmızısı ve doğalından: Ayva tatlısı tarifi

Kışın en sevilen tatlısını boyasız bir şekilde pişirmek için mutlaka tarifimizi deneyin. Pancar kullanarak hazırladığımız ayva tatlısı, favori kış tatlınız olacak. Tatlınızı yaparken ekmek ayvası kullanmaya özen gösterin. Tatlının tadı çok daha leziz olacaktır.
3 adet Ayva
9 adet Ayva çekirdeği
Bir adet ayvanın soyulmuş kabukları
12 yemek kaşığı şeker
Bir adet orta boy kırmızı pancarın yarısı
Bir su bardağı su
Bir su bardağından biraz az kaynatılan pancarın suyu
Bir adet çubuk tarçın
5 adet karanfil
Üzeri için:
Kaymak
Ceviz
Ayvaların üzerini basmayacak kadar soğuk su içerisine yarım limon sıkın. Ayvaları ikiye bölün. Kabuklarını ve ortasını güzelce temizleyin. Kararmaması için limonlu suda bir süre bekletin.
Bir adet ayvanın tüm kabuğunu tencere dibine yerleştirin. Ayvaları limonlu sudan alın ve bol suyla yıkayın. Ardından kabukların üzerine oturtun.
Her bir yarım ayva içerisine 2’şer yemek kaşığı şeker ilave edin. Ayırdığınız ayva çekirdekleri, tane karanfil ve çubuk tarçını da tencereye ekleyin ve bir su bardağı su ekleyin.
Kapak açık, kaynama noktasına gelene kadar orta ateşte pişirin. Ayrı küçük bir cezvede bir adet kırmızı pancarı soyup, kaynatın. Pancar, suya rengini hemen salacaktır.
Kaynama noktasına gelen suyun içerisine; bir su bardağından biraz az kırmızı pancar suyu ve pancarın çeyreğinin rendesini koyun. Rengin hemen döndüğünü fark edeceksiniz.
Ayva tenceresini en küçük ocağa ve kısık ateşe alın. Tencerenin kapağını kapatın ve bir saat boyunca pişirin. Bu süre içerisinde birkaç kaç kez ayvaları ters çevirerek hem renk, bende pişime destek sağlanır.
Pişen ayvaları 4 saat dinlendirin. Servis aşamasında üzerine ceviz ve kaymak koyun. Afiyet olsun.
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