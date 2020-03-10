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En kötü averaj Kayserispor’da

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.03.2020 08:53 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Süper lig’de en kötü averaja sahip takım oldu.Süper Lig’in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 18 takım arasında en kötü averaja sahip.

En kötü averaj Kayserispor’da

Hes Kablo Kayserispor, Süper lig’de en kötü averaja sahip takım oldu.
Süper Lig’in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 18 takım arasında en kötü averaja sahip. Ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet 7 beraberlik alırken 14 kez mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 26 gol atarken kalesinde ise 61 gol gördü.
Süper Lig’de bulunan 18 takım arasında -35 averaj ile en kötü averaja sahip olan Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor’dan 6 gol, Alanyaspor ve Kasımpaşa’dan 5’er gol, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir takımlarından 4’er gol yedi.
Ligde ikinci kötü averaja sahip takım ise Ankaragücü. Başkent ekibinin -23 averajı bulunuyor.

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Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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