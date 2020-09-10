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En lezzetli Türk yemekleri açıklandı! Lezzetiyle baklavayı solladı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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CNN Travel yazarı Lisa Morrow, Türkiye'nin en iyi 23 yemeğini kaleme aldı. "Türkiye zengin ve çeşitli mutfağını coğrafi yapısına borçlu. Sönmüş volkanlardan oluşan verimli platolar ve düzlükler, karla kaplı dağlar ve hızla akan nehirler, zengin ve çeşitli bir tabak yaratıyor" ifadelerini kullanan Morrow, "Akdeniz kıyılarının zeytinyağlı yemeklerinden, Orta Anadolu'nun doyurucu hamur işlerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hafif baharatlı tatlarına kadar her şey var'' sözlerine yer verdi.

En lezzetli Türk yemekleri açıklandı! Lezzetiyle baklavayı solladı

Erzurum'un önemli lezzetlerinden olan cağ kebabı ve su böreği CNN Travel Dergisi tarafından Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasında gösterildi. Derginin yazarı Lisa Morrow, cağ kebabı için "O kadar ki bir parça sıcak ve lezzetli cağ kebabı için 12 saat beklemeyi göze alıyorlar" ifadesini kullanırken, su böreğinin ise en sık karşısına çıkan yemek olduğunu peynir, tereyağı ve suyla yapıldığını yazdı.

'12 SAAT BEKLEMEYİ GÖZE ALIYORLAR'

CNN Travel Yazarı Lisa Morrow, cağ kebabıyla ilgili şu satırları yazdı:
"Erzurumlular için et, çok ciddi bir mesele. O kadar ki bir parça sıcak ve lezzetli cağ kebabı için 12 saat beklemeyi göze alıyorlar. Et öncelikle soğan, tuz ve karabiberle kaplanıp yarım gün boyunca marine ediliyor. Ardından uzun bir şişe takılıp, ateşin üzerinde yatay pişiriliyor. Soğan, domates ve sivri biberle birlikte dürüm olarak da yenebiliyor."

KUZU ETİNDEN YAPILIYOR

Ünü dünyaya yayılan cağ kebabı, Erzurum ve çevresinde kuzu etinden yapılıyor. Ustalar, etleri döner etinden daha kalın olacak şekilde açtıktan sonra kalın tuz ile tuzlayıp, bir gece bekletiyor. Rendelenen soğan ve karabiberle karıştırılan etler, yaklaşık bir gün dinlendikten sonra küçük parçalardan başlayarak, şişe takılıyor. Şişe dizilen etler daha sonra odun ateşinde pişirilmeye bırakılıyor. Ateşte kızaran etler cağ denilen küçük şişlere saplanıp, bıçak ile yatay olarak kesiliyor.

CAĞ KEBABI İŞLETMECİLERİNİ MUTLU ETTİ

Cağ kebabının Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasında gösterilmesi Erzurum'daki işletmecileri memnun etti. Dergi sayesinde cağ kebabını dünyanın tanıdığını belirten Fatih Koç, "1982 yılında babam Kemal Koç tarafından üretilen cağ kebabı artık Türkiye'nin milli bir yiyeceği oldu. Şu anda Erzurum'da 55 cağ kebabı işletmecisi var ama bunun mucidi ve bunu ticarete dönüştüren kişi, babam Kemal Koç'tur. Erzurum'un en önemli yemeklerinden birisinin dünyaca bilinen bir dergide yer alması bizleri mutlu etti" dedi.

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle cağ kebabının coğrafi işaret belgesinin 2008 yılında Oltu adına tescil edildiğini belirten MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, "Oltu cağ kebabının CNN Travel dergisinde Türkiye'nin 23 yemeği arasında gösterilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Coğrafi işaret belgesi Oltu ilçemiz adına, kebabın tanıtımı için güzel bir haber. Biz de MÜSİAD olarak cağ kebabı için 1 milyon koyun üretimini gerçekleştirecek bir proje başlattık. İnşallah gelecekte cağ kebabı konusunda büyük bir yatırım gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

HEDEFİMİZ ULUSLARARASI PAZAR

CNN Travel'da su böreği de en iyi 23 yemek arasına girdi. Yöresel civil peynir ve tereyağıyla yapılan 12 yufka hamurundan oluşan ve ocakta pişirilen Erzurum su böreğinin uluslararası bir dergide yer almasının sevindirici olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, bu alandaki yatırımların devam edeceğini kaydetti. Su böreğinin coğrafi işaret belgesinin kısa bir süre önce Erzurum adına tescil edildiğini ifade eden Oral, şunları söyledi:

"Su böreğinin coğrafi tescil belgesini almıştık. Onun ardından haberin yayınlanması bizi gururlandırdı. Hedefimiz olan uluslararası pazarlara girmeye başladık. İnşallah, yeni yatırımlarla beraber devam edeceğiz. Su böreğinin Erzurum adına tescil edilmesinden sonra dünya çapında dergide yayınlanması, lezzetinin dünya basınında tescil edilmesi bizi mutlu etti. Su böreğini donmuş ürün olarak uluslararası pazara sunmayı hedefliyoruz."

(DHA)

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