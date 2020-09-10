En lezzetli Türk yemekleri açıklandı! Lezzetiyle baklavayı solladı

Erzurum'un önemli lezzetlerinden olan cağ kebabı ve su böreği CNN Travel Dergisi tarafından Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasında gösterildi. Derginin yazarı Lisa Morrow, cağ kebabı için "O kadar ki bir parça sıcak ve lezzetli cağ kebabı için 12 saat beklemeyi göze alıyorlar" ifadesini kullanırken, su böreğinin ise en sık karşısına çıkan yemek olduğunu peynir, tereyağı ve suyla yapıldığını yazdı.

'12 SAAT BEKLEMEYİ GÖZE ALIYORLAR'

CNN Travel Yazarı Lisa Morrow, cağ kebabıyla ilgili şu satırları yazdı:

"Erzurumlular için et, çok ciddi bir mesele. O kadar ki bir parça sıcak ve lezzetli cağ kebabı için 12 saat beklemeyi göze alıyorlar. Et öncelikle soğan, tuz ve karabiberle kaplanıp yarım gün boyunca marine ediliyor. Ardından uzun bir şişe takılıp, ateşin üzerinde yatay pişiriliyor. Soğan, domates ve sivri biberle birlikte dürüm olarak da yenebiliyor."

KUZU ETİNDEN YAPILIYOR

Ünü dünyaya yayılan cağ kebabı, Erzurum ve çevresinde kuzu etinden yapılıyor. Ustalar, etleri döner etinden daha kalın olacak şekilde açtıktan sonra kalın tuz ile tuzlayıp, bir gece bekletiyor. Rendelenen soğan ve karabiberle karıştırılan etler, yaklaşık bir gün dinlendikten sonra küçük parçalardan başlayarak, şişe takılıyor. Şişe dizilen etler daha sonra odun ateşinde pişirilmeye bırakılıyor. Ateşte kızaran etler cağ denilen küçük şişlere saplanıp, bıçak ile yatay olarak kesiliyor.