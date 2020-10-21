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En lüks yemek! 24 ayar altın ve havyarla kaplı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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İngiltere'de sıklakla tüketilen bir yemek olan Parmo, lüks bir restoran tarafından 24 ayar altın ve havyarla kaplandı.

En lüks yemek! 24 ayar altın ve havyarla kaplı

'Lüks ama denemek için milyoner olmanıza gerek yok' diyen İngiltere'deki bir restoran müşterileri için geleneksel olarak tüketilen Parmo adındaki yemeği altınla ve havyarla kapladı.

Son zamanlarda restoranın menüsünde piyasaya sürülen ve müşterilere biraz benzersiz bir şey sunmaktan gurur duyan lüks restoran, şimdiden heyecan yaratmaya başladı. Restoran sahibi, 'bunu yaptık çünkü herkesin gerçekten neşelenmesi gerekiyor. Dünya bir film ve kasvet içinde. Müşterilerimizi bekliyoruz' diye konuşuyor.

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Parmo, geleneksel tarifte kızarmış tavuk, beşamel sos ve eritilmiş peynirle tüketiliyor.
Sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bu fikri seviyor, diğerleri geleneksel parmo tarifinin en iyisi olduğu görüşünde.

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