En-Nesyri'den usta işi gol! Kaleci bakakaldı... Fenerbahçe, Avrupa'da tur için eşitliği yakaladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka ekibi midtjylland'ın konuğu oldu. Müsabakada 1-0 geri düşen sarı - lacivertliler, beraberlik golünü En-Nesyri'nin ayağından harikulade buldu.

BEKLENMEDİK ANDA...

Mücadelenin ilk 20 dakikasında üstünlük kuran sarı - lacivertliler, dakikalar 27'yi gösterdiğinde korner vuruşu sonrasında arka direkte topa yükselen Ousmane Diao, ortada hiç bir şey yokken takımını 1-0 öne geçirmişti.

EN-NESYRI'DEN USTA İŞİ BİTİRİŞ

Bu golün ardından oyunun temposu düştü. Ancak Kanarya aradığı golü 39. dakikada son haftaların forma ismi En-Nesyri ile buldu. Edın Dzeko'nun harika ara pasından kaleci ile karşı karşıya kalan Faslı yıldız, tekte topun dibine harika girdi ve kalecinin üstünden aşırtarak takımını soyunma odasına 1-1 eşitlikle götürdü.