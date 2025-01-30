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En-Nesyri'den usta işi gol! Kaleci bakakaldı... Fenerbahçe, Avrupa'da tur için eşitliği yakaladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.01.2025 23:49
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, tur için Danimarka'nın midtjylland takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı - lacivertliler, dakikalar 27'yi gösterdiğinde kalesinde şoku yaşadı. Kanarya'nın aradığı gol ise En-Nesyri'nin ayağından süper bir şekilde geldi. İşte detaylar...

En-Nesyri'den usta işi gol! Kaleci bakakaldı... Fenerbahçe, Avrupa'da tur için eşitliği yakaladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka ekibi midtjylland'ın konuğu oldu. Müsabakada 1-0 geri düşen sarı - lacivertliler, beraberlik golünü En-Nesyri'nin ayağından harikulade buldu.

BEKLENMEDİK ANDA...

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Mücadelenin ilk 20 dakikasında üstünlük kuran sarı - lacivertliler, dakikalar 27'yi gösterdiğinde korner vuruşu sonrasında arka direkte topa yükselen Ousmane Diao, ortada hiç bir şey yokken takımını 1-0 öne geçirmişti.

EN-NESYRI'DEN USTA İŞİ BİTİRİŞ

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Bu golün ardından oyunun temposu düştü. Ancak Kanarya aradığı golü 39. dakikada son haftaların forma ismi En-Nesyri ile buldu. Edın Dzeko'nun harika ara pasından kaleci ile karşı karşıya kalan Faslı yıldız, tekte topun dibine harika girdi ve kalecinin üstünden aşırtarak takımını soyunma odasına 1-1 eşitlikle götürdü.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00 85'
FC Midtjylland FC Midtjylland
1 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi fenerbahçe Youssef En-Nesyri
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