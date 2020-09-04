En önemli özelliği tokmakla dövülmesi! Ayda en az 3 kez...

Doğu Anadolu'nun vazgeçilmez yemeklerinden olan taş köftesi yemeği, asırlardır ilk günkü lezzetini kaybetmeden sofralarda yer alıyor. Manda ve sığırın sırt etinden tokmakla taş üzerinde dövülerek elde edilen kıyma ile hazırlanan taş köftesi yemeği, değişik baharatlarla pişirilerek tandır lavaşıyla servis ediliyor.

Suyuna ekmek doğranarak yenilmesiyle bilinen taş köftesi, önemli ve özel günlerde tüketilmesinin yanı sıra turistik amaçlı da tercih edilen yemekler arasında. Taş köftesi pişiren işletmecilerden Pınar Bindik, müşterilerin yoğun taleplerine karşılık vermekte zorlanıyor. Pınar Bindik, taş köftesinin hem hazırlanışı hem de sunumu açısından dikkat çeken ve ilgi gören lezzetli bir yemek olduğunu söyledi.

'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ ETİNİN TOKMAKLA DÖVÜLMESİ'

Taş köftesinin bölgeye özgü yemeklerden olduğunu belirten Bindik, "Mutfağımızın vazgeçilmez lezzeti taş köftesidir. Geçmişten, annelerimizin ellerinden bugüne gelmiştir. Bu köftenin en büyük özelliği sert olması ve etinin tokmakla taş üstünde dövülerek hazırlanmasıdır." dedi.

Yemeğin sıradan bir etle hazırlanamayacağını aktaran Bindik, "Köftede kullandığımız etin taze kesilmiş olması, taşta dövülmesi ve aynı gün içinde yemek olarak hazırlanması lazım. Köfteyi taş üstünde tokmakla dövüyoruz, içerisine belli baharatlar ekliyoruz ve özellikle kırık nohuttan elde ettiğimiz lapa ile yoğuruyoruz. Köftenin bir diğer özelliği de içerisinde reyhan ve ekşi erik katılmasıdır." diye konuştu.