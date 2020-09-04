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En önemli özelliği tokmakla dövülmesi! Ayda en az 3 kez...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Manda ve sığırın sırt etinden tokmakla taş üzerinde dövülerek elde edilen kıyma ile hazırlanan taş köftesi yemeği, sofraları süslüyor.

En önemli özelliği tokmakla dövülmesi! Ayda en az 3 kez...

Doğu Anadolu'nun vazgeçilmez yemeklerinden olan taş köftesi yemeği, asırlardır ilk günkü lezzetini kaybetmeden sofralarda yer alıyor. Manda ve sığırın sırt etinden tokmakla taş üzerinde dövülerek elde edilen kıyma ile hazırlanan taş köftesi yemeği, değişik baharatlarla pişirilerek tandır lavaşıyla servis ediliyor.

Suyuna ekmek doğranarak yenilmesiyle bilinen taş köftesi, önemli ve özel günlerde tüketilmesinin yanı sıra turistik amaçlı da tercih edilen yemekler arasında. Taş köftesi pişiren işletmecilerden Pınar Bindik, müşterilerin yoğun taleplerine karşılık vermekte zorlanıyor. Pınar Bindik, taş köftesinin hem hazırlanışı hem de sunumu açısından dikkat çeken ve ilgi gören lezzetli bir yemek olduğunu söyledi.

'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ ETİNİN TOKMAKLA DÖVÜLMESİ'

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Taş köftesinin bölgeye özgü yemeklerden olduğunu belirten Bindik, "Mutfağımızın vazgeçilmez lezzeti taş köftesidir. Geçmişten, annelerimizin ellerinden bugüne gelmiştir. Bu köftenin en büyük özelliği sert olması ve etinin tokmakla taş üstünde dövülerek hazırlanmasıdır." dedi.

Yemeğin sıradan bir etle hazırlanamayacağını aktaran Bindik, "Köftede kullandığımız etin taze kesilmiş olması, taşta dövülmesi ve aynı gün içinde yemek olarak hazırlanması lazım. Köfteyi taş üstünde tokmakla dövüyoruz, içerisine belli baharatlar ekliyoruz ve özellikle kırık nohuttan elde ettiğimiz lapa ile yoğuruyoruz. Köftenin bir diğer özelliği de içerisinde reyhan ve ekşi erik katılmasıdır." diye konuştu.

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En güzel köftenin manda etinden yapıldığına dikkati çeken Bindik, şunları söyledi:

"Biz gözümüzü açtığımızda bir evin kızı anne ve ninesinden ilk öğrendiği şey yemek yapmaktı. Kültürümüz, yaşantımız değişti, günümüzde çocuklarımız fast food ürünleri tüketiyor. Özellikle yöresel yemeklere ağırlık vermemdeki en önemli sebep çocuklarımızı yöresel yemeklere alıştırmak, sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve kültürümüzü öğretmektir."

'TAŞ KÖFTESİ KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ LEZZETİMİZDİR'

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Taş köftesi yiyen vatandaşlardan Murat Akkuş, "Bu, benim çocukluğumdan alışık olduğum, neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş bir lezzetimizdir. Burada bunu yapan bir ustayı bulmak ve tekrar bu tadı almak çok güzel bir duygu. Özellikle gençlerin fast foot yemekleri yerine bu yemeği yemesini tavsiye ederim." dedi.

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Müşterilerden Tünay Türkeli de "Bu yemek geçmişte genç kızlarımızın ilk öğrendiği yemekti. Her ne kadar uzak olsak da Iğdır'a gelip bunu yemeden gitmiyoruz. Yapanların ellerine sağlık, güzel ve lezzetli olmuş. Bu lezzetleri bir kere tadan yöresel yemek yapan yerlerden vazgeçmiyor, ben de yöresel yemek yapan yerlere ayda en az 3 kez uğruyorum. Taş köftesi de benim vazgeçemediğim bir lezzettir." diye konuştu.

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