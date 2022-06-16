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En sağlıklı atıştırmalık: Evde cevizli sucuk tarifi

16.06.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı krizlerinize iyi gelecek ama sağlığınızı ve kilonuzu etkilemeyecek atıştırmalık arıyorsanız cevizli sucuk tam size göre! Oldukça az malzeme ile yapılan cevizli sucuğun tadına bayılacaksınız. Çok kısa bir sürede yapacağınız bu tarif hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak.

En sağlıklı atıştırmalık: Evde cevizli sucuk tarifi

Cevizli sucuk eşsiz lezzetiyle oldukça seviliyor. Pekmez ve cevizin birleşimiyle yapılan bu lezzet oldukça sağlıklı. Fakat sağlıklı olmasına rağmen aşırı yememeye dikkat etmek gerekiyor. Dışarıdan alınan cevizli sucukları evde de yapabilirsiniz. Çok kolay şekilde yapacağınız bu tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor.

CEVİZLİ SUCUK TARİFİ

Malzemeler

  • 3 su bardağı üzüm pekmezi
  • ½ kilogram ceviz içi
  • 4 su bardağı su
  • ½ su bardağı nişasta
  • ½ su bardağı un
  • ½ su bardağı toz şeker

Yapılışı

  • Cevizleri 1 gece önceden suya koyun. Bu yöntem ipe dizmenizi daha kolaylaştıracak, kırılmaları engelleyecektir.
  • Yorgan ipi ve iğnesi ile cevizleri ipe dizin. Cevizleri dizmeye başlamadan önce ipin en altına iki kürdanı artı şeklinde yapıp bağlarsanız cevizleri dizmeniz daha rahat olur ve düz durmasını sağlar.
  • Pekmez ve suyu bir tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
  • Kaynamaya yakın su ve pekmez karışımından 1 su bardağı kadar bir karıştırma kasesine aktarın.
  • Karıştırma kasesine aldığınız pekmezli suyun üzerine un ve nişastayı yavaş yavaş ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar spatula yardımıyla karıştırın.
  • Bu sırada ocakta kaynayan pekmezli suyun içerisine toz şekeri ilave edip eriyene kadar karıştırın.
  • Nişastalı unlu karışımı ocakta kaynayan pekmezli suyun içerisine yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın.
  • Koyulaşan ve kaynayan pekmezli karışımın altını kapatın.
  • Yorgan ipine dizdiğiniz cevizleri tenceredeki karışıma batırın ve çıkarın.
  • Cevizli sucukların asılı kalabileceği uygun bir yere alın. 2 gün kadar kurumasını bekledikten sonra streç film ile kaplayıp muhafaza edin.

AFİYET OLSUN!

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