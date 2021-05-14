En sakin bayramı yaşayan turizmciler, sezona dair umutlarını koruyor

Ramazan Bayramı'nda umdukları satışları yapamadıklarını belirten Gencer, ancak insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Çeşme'de tatilciler ağırlıklı olarak yazlık evlerde konaklamayı tercih ediyor. Otellerin doluluk oranı ise yüzde 30'u bulmuyor.

Çeşme, Bodrum, Fethiye, Kuşadası ve Didim gibi önemli turizm destinasyonları, salgın nedeniyle en sessiz ramazan bayramlarından birini yaşıyor.

Gencer, "Bayramdan sonra hem havaların daha da ısınması hem de kısmi kapanmanın sona ermesiyle hareket bekliyoruz." dedi.

Ukrayna'da düzenlen turizm fuarına katıldıklarını söyleyen Gencer, "Bakanlığımız, TÜRSAB ve sektörün diğer temsilcileri burada çok ciddi bir katılım gösterdi. Şu anda yabancı turist açısından tek pazarımızı Ukrayna gibi gözüküyor. Diğer önemli pazarlar ya kapalı ya karantina uyguluyor. Ukrayna pazarıyla ilgili çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Ukrayna'nın da Türkiye'ye çok ciddi bir ilgisi var." diye konuştu.

- "Tüm dünya evde kalmaktan çok sıkıldı"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de ilçede açık olan otellerin doluluk oranların yüzde 20'lerde olduğunu ifade etti.

Otellerde kapanmadan önce giriş yapanlar ve özel izinle gelen konukların bulunduğunu belirten Belge, "Müşteri sayımız az olabilir ama vakaların düşmesi için de bu kapanma şarttı. Sezon ortasında kapanmaktansa şu an kapanmak ve bayramı feda etmek bizim için iyi oldu sezonu kaçırmamak adına." dedi.