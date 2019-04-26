En sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyor

Ormangülü çiçeğinin özünden elde edilen deli bal, hem zehir hem de şerbettir aslında. Ormangülü çiçeğinin sarı olanı kısmı flavum rhododendron, zehirli olan kısımdır. Çiçekler açtığında kovanlar bu bölgeye yerleştirilir, arılar da bal yapabilmek adına çiçeğin özünden faydalanır.
Deli balın aroması son derece yoğundur. Arılar ormangülü çiçeğinden faydalanırken aynı zamanda diğer çiçek türlerinden de öz alırlar. Bu sebeple aromatik bir tada sahiptir. Acı bir tada sahip olan bal, 'tutan bal' olarak da bilinir. Bunun nedeni ise insan üzerinde olumsuz etkiler yaratmasından kaynaklıdır.
Anadolu'da pek çok insanı hastanelik eden bu balın yan etkileri son derece ciddi;
Kalp ritmini bozabiliyor, ve hatta kalbin tamamen durmasına da neden olabiliyor. Anlayacağınız yanlış tüketimi ölüme bile sürüklüyor.
Ciltte ve gözlerde kızarıklığa, mide bulantısına ve çeşitli ağrılara sebep olabiliyor.
Doktor kontrolü dışında tüketildiğinde bilinç kaybına da sebebiyet verebiliyor.
Tansiyon dengesini bozan deli bal, ani düşüşlere neden olabiliyor.
Sindirim sistemini de olumsuz bir şekilde etkileyen deli bal, bağırsak çalışma düzenini bozarak ishale neden oluyor.
Kontrollü tüketildiğinde de yararları var;
Hipertansiyona iyi gelebiliyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini artırıyor.
Mide ağrılarını ortadan kaldırıyor.
Mineral ve vitaminler bakımından zengin olan deli bal, dokuların sağlıklı kalmasına yardım ediyor.
Sinir sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardım ediyor.
Şiddetli öksürüğün kesilmesinde etkilidir.
Ancak deli baldan yararlanmak için muhakkak doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Aksi halde kötü sonuçlar alabilir, hayatınızı tehlikeye atabilirsiniz.
Gerçek deli bal nasıl anlaşılır?
Piyasada bulunan çokça sahte bal var ve deli balın da sahteleri satılıyor. Gerçeğini anlayabilmek için rengine bakmanız yeterli. Diğer bal çeşitlerine göre çok daha fazla koyu renklidir. Kızıl-kahverengi arası bir tona sahiptir. Tadına bakarak almak istiyorsanız da bahsettiğimiz gibi son derece acı bir tada sahiptir.
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