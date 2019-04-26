En sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyor

Ormangülü çiçeğinin özünden elde edilen deli bal, hem zehir hem de şerbettir aslında. Ormangülü çiçeğinin sarı olanı kısmı flavum rhododendron, zehirli olan kısımdır. Çiçekler açtığında kovanlar bu bölgeye yerleştirilir, arılar da bal yapabilmek adına çiçeğin özünden faydalanır.

Deli balın aroması son derece yoğundur. Arılar ormangülü çiçeğinden faydalanırken aynı zamanda diğer çiçek türlerinden de öz alırlar. Bu sebeple aromatik bir tada sahiptir. Acı bir tada sahip olan bal, 'tutan bal' olarak da bilinir. Bunun nedeni ise insan üzerinde olumsuz etkiler yaratmasından kaynaklıdır.

Anadolu'da pek çok insanı hastanelik eden bu balın yan etkileri son derece ciddi;

Kalp ritmini bozabiliyor, ve hatta kalbin tamamen durmasına da neden olabiliyor. Anlayacağınız yanlış tüketimi ölüme bile sürüklüyor.

Ciltte ve gözlerde kızarıklığa, mide bulantısına ve çeşitli ağrılara sebep olabiliyor.

Doktor kontrolü dışında tüketildiğinde bilinç kaybına da sebebiyet verebiliyor.

Tansiyon dengesini bozan deli bal, ani düşüşlere neden olabiliyor.