YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. En tatlı bayram geleneği devam ediyor

En tatlı bayram geleneği devam ediyor

21.04.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’un Karabey köyünde yaşayan çocuklar hep birlikte kapı kapı dolaşıp şeker toplarken, ellerindeki şeker tepsileri ile çocukları bekleyen köy halk geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan Bayramı’nın en önemli gelenekleri arasında yer alan şeker toplama geleneği, Muş’un Karabey köyünde tüm renkleri ile devam ediyor. Vatandaşlar, bayramın başlamasıyla birlikte evlerinin önünde ellerindeki şeker tepsileri ile çocukları bekledi. Çeşit çeşit çikolataların dağıtıldığı bayramda çocuklar poşetlerle şeker topladı.

Kapı kapı gezip şeker toplayan çocuklardan Cemre Yıldırım, bayramların çok güzel olduğunu belirterek, “Bugün bayram. Tüm evleri gezdik. Bugün akşama kadar şeker toplayacağız, çok güzel şekerler topladık” dedi.
Şeker toplayan bir diğer çocuklardan Ayşe Güzel, sabah erken uyandığını ifade ederek, “Bugün bayram olduğu için çok mutluyum. Akşama kadar gezerek tüm köyden şeker toplayacağız” şeklinde konuştu.

Kardeşleri ve kuzenleri ile birlikte şeker toplayan çocuklardan Hayrunisa Batır ise, “Bugün bayramımız çok güzel geçti. Kuzenlerim, arkadaşlarım ve kardeşlerim ile birlikte şeker toplamaya çıktık. Bugün bizim çok mutlu bir gündü” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muş'ta Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı 1. Olağanüstü Kongresi yapıldıMuş'ta Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı
Polatlı’da bir cinayet aydınlatıldıPolatlı’da bir cinayet aydınlatıldı
Malatya'da mezarlıklara bayram arifesinde hüzünlü ziyaretMalatya'da mezarlıklara bayram arifesinde hüzünlü ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:23
Öğle
12:18
İkindi
16:02
Akşam
19:03
Yatsı
20:26

Muş Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Derman eczanesi
Varto
Akbey eczanesi
Merkez
Güneş eczanesi
Bulanik
Şifa eczanesi
Haskoy
Derman eczanesi
Malazgirt
Doğan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.