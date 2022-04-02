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En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı

02.04.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Ramazan ayının ilk gününde en uzun orucun tutulduğu illerden olan Kırklareli'nde, vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

İlk gün 14 saat 27 dakika oruç tutan vatandaşlar, oruçlarını açtı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, AA muhabirine, güneşin açısı, enlem ve boylam gibi etkenler göz önüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarınca yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de en uzun orucun Kırklareli ve Sinop'ta tutulduğunu söyledi.

Vatandaşların sabırla oruçlarını tuttuklarını belirten Yığman, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Yığman, iftar sonrası vatandaşları teravih namazına davet etti.

Vatandaşlardan Hasan Kılıç ise Kırklarelililer olarak uzun saatler oruç tutmaya alışkın olduklarını söyledi.

Önceki yıllarda daha uzun süre oruç tuttuklarını belirten Kılıç, oruç tutmanın huzur verdiğini dile getirdi.

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