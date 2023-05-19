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Endeksa, Samsun'un en çok değerlenen ilçelerini açıkladı

19.05.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kent Kıymet Raporu" serisiyle illeri mercek altına almaya devam eden Endeksa, son olarak Samsun'un en değerlenen ilçelerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ve büyük veri analizi yöntemlerini kullanarak gayrimenkul değer hesabında güven veren sonuçlara ulaşan şirket, bu çalışmalarıyla sektörde öne çıkıyor.

Endeksa, "Kent Kıymet Raporu" serisiyle illeri analiz etmeyi sürdürürken, son olarak Samsun'un ilçelerini mercek altına aldı.

Rapora göre, nüfusu 1 milyon 368 bin 488 olan Samsun'da 693 bin 331 adet konut bulunuyor. Kentin en değerlenen ilçesi Canik oldu. Canik'te konut ortalama metrekare fiyatları satılıkta 14 bin 370 TL, lira, liralıkta ise 5 bin 718 TL olarak gerçekleşti.

Samsun'da 5 bin TL'ye Alaçam'dan 199 metrekare, Bafra'da 203 metrekare, Çarşamba'da 130 metrekare, Havza'da 104 metrekare, Kavak'ta 191 metrekare, Ladik'te 213 metrekare, Terme'de 229 metrekare, Vezirköprü'de 190 metrekare, 19 Mayıs'ta 93 metrekare, Salıpazarı'nda 177 metrekare, Tekkeköy'de 132 metrekare, Ayvacık'ta 151 metrekare, Yakakent'te 142 metrekare, Atakum'da 79 metrekare, Canik'te 132 metrekare, İlkadım'da ise 143 metrekare büyüklüğünde ev kiralanabiliyor.

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Samsun Canik endeksa ilçe

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