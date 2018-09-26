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Endonezya Birinci Futbol Ligi, taraftarın öldürülmesinin ardından askıya alındı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.09.2018 20:14 | Son Güncelleme

Taraftar terörü ligleri erteletti! Endonezya Birinci Futbol Ligi, Persib-Persija karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle askıya alındı.

Endonezya Birinci Futbol Ligi, taraftarın öldürülmesinin ardından askıya alındı!

Endonezya'da bir taraftarın öldürülmesi nedeniyle birinci futbol ligi askıya alındı.

Yerel basındaki haberlere göre, Endonezya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta taraftarlar arasında çıkan kavgada, bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci ligin askıya alındığı belirtildi.

Kararın, soruşturma tamamlanana kadar uygulanacağı kaydedildi.

Geçen hafta pazar günü, başkent Cakarta takımlarından Persija ile Bandung kentinden Persib takımı arasındaki maç öncesi, Persija taraftarı bir kişi dövülerek öldürülmüştü.

Ülkenin en büyük derbisi olarak nitelendirilen iki takım arasındaki müsabakalarda, 1990 yılından bu yana taraftarlar arasında çıkan kavgalarda, onlarca insan hayatını kaybetti.

BAŞKAN DA AÇIKLADI

Endonezya Futbol Birliği Başkanı Edy Rahmayadi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Persija taraftarı Haringga Sirla'nın ölümüyle ilgili soruşturma bitene kadar futbol liginde maç oynanmayacağını duyurdu.

Bandung şehrinde 23 Eylül'de oynanan karşılaşma öncesi Persib taraftarları tarafından saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Sirla, hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Persib Persija Endonezya Birinci Futbol Ligi

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