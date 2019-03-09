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Endonezya'da "ateş savaşı" etkinliklerinden sıra dışı görüntüler

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.03.2019 02:52 | Son Güncelleme

Önce silahlarını hazırladılar, sonra hasırları ateşe verdiler. Sonunda da kavga ettiler. İşte Endonezya'daki sıra dışı festivalden görüntüler...

Endonezya'da yaşayan Hindistanlılar "Sessizlik Günü" öncesinde yüzlerce yıldır devam etmekte olan geleneksel ateş savaşları adlı gösteriler sergiledi.

Kötü ruhları kovduğuna inanılan gösteri öncesinde hazırlık yapan iki ayrı grup, ellerindeki silahları kullanarak birbirleriyle mücadele ederek gösteri sonunda silahlarını yaktılar.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Endonezya sessizlik günü ateş savaşları festival

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