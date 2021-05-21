Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Bengkulu eyaletinin 138 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin 19,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı olmadığı bildirildi.



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