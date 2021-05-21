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Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

21.05.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Bengkulu eyaletinin 138 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin 19,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı olmadığı bildirildi.

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