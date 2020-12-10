Endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağrılarından kurtuldu

Samsun’da bir buçuk yıldır bel fıtığı sorunu yaşayan hasta endeskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağılarından kurtuldu.

Bel fıtığı tedavisinde yeni bir yöntem olan endoskopik bel fıtığı ameliyatı hastalara şifa olmaya devam ediyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, bel bölgesine veya yan taraftan 0,5 cm’lik cilt kesesi ile lokal anestezi altında 4 mm’lik bir endoskop borusu ile girilip, ekrandan cerrahi alan görülerek gerçekleştirilen endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile hastanın aynı gün taburcu edildiğini, kısa bir süre sonra yürüyerek, aynı gün eve gidebildiğini söyledi.

Tüm bel fıtığı hastalarına uygulanabiliyor

Hastanın çok kısa bir zaman içinde de normal iş yaşantısına dönebileceğini belirten Opr. Dr. Naki Keleş, tam endoskopik bel fıtığı ameliyatının kemik veya kas yapıda herhangi bir bozukluğu olmayan tüm bel fıtığı hastalarına uygulanabileceğini ifade etti. 1 buçuk yıldır bel fıtığı sorunu yaşayan Emine Tekke isimli hastasına da bu ameliyatı yaptıklarını dile getiren Opr. Dr. Naki Keleş, hastasının maddi ve manevi olarak yaşadığı sorunlardan kurtulduğunu ifade etti.