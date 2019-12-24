YEMEK

Enerji artıran besinler nelerdir? Kış günlerinde enerji artıran ve tokluk veren besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesi ile beraber enerji harcaması da artıyor. Vücudumuz soğuktan kendini koruyabilmek için içeride sürekli çalışmaya ve ısı üretmeye devam ederken, gerekli kaynağı bulamadığında da yorgunluk ve çabuk acıkma kaçınılmaz oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, vücudun enerjisini artıran besinleri anlattı. İşte enerji artıran besinler ve besinlerin faydaları.

Enerji artıran besinler nelerdir? Kış günlerinde enerji artıran ve tokluk veren besinler

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, kışı enerjik geçirmenizi sağlayacak 6 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ertan "Kışın hem vücudumuzun enerjisini yükseltmeye hem de tok tutmaya yardımcı olan bazı besinler var. Bu besinler aynı zamanda tatlı isteğinin de önüne geçebiliyor. Bu soğuk kış günlerinde bu besinlerin tüketimine daha fazla özen göstererek hem sağlıklı hem enerjik olmak mümkün” diyor.

ENERJİ ARTIRAN BESİNLER NELERDİR?

SOMON

iStock-172259810

Somonun en bilinen özelliği omega 3’ten zengin olması. Fakat son yıllarda yağda eriyen bir vitamin türevi olan ve çok kuvvetli bir antioksidan özelliği olan aksaksantinden de somonun çok zengin olduğu bulundu. Aksaksantin gençleştirmekten tutun bağışıklığı güçlendirmesine ve enerji metabolizmasına kadar bir çok yerde vücudumuzu olumlu anlamda destekliyor. Haftada 1 kez 150-200 gr somon tüketmekte fayda var. Fakat balığın temiz denizlerden elde edilmiş olması çok önemli.

CEVİZ, BADEM, FINDIK

iStock-947334366

Hem omega 3 içeriğinin yüksek olması hem de B12’den zengin olması kuruyemişlerin enerji veren yiyecekler içinde önemli biryerde olmasını sağlıyor. Aynı zamanda magnezyum ve demirden de zengin olan ceviz, fındık ve bademi taze olarak her gün 1 avuç tüketebilirsiniz.

NAR

iStock-183417620

Nar, kış meyveleri içinde hem C vitamininden çok zengin hem de enerjimizi artıran bir meyve. Kış aylarında haftada bir kaç kez tüketmekte fayda var. Fakat düzenli antihipertansif ve diüretik ilaç alanların tüketmemesi gerekiyor.

KIRMIZI ET

iStock-515811688

Kırmızı et demir içeriği yüksek ve insan vücuduna biyoyararlılığı en yüksek demiri içeren bir besin. Demir kan hücrelerinin yapısında bulunuyor. Ülkemizde özellikle kadınların bir çoğunda demir eksikliğine bağlı kansızlık sıklıkla görülüyor. Vücutta enerji düşüklüğüne de yol açan önemli bir sağlık sorunu olan kansızlığa karşı, haftada 3 kez birer porsiyon et tüketin. Kırmızı et, vücudun enerjik olmasına da katkı sağlıyor.

LAHANA

lahana

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Doğal su atıcı özelliği ile zaten diyetlerin vazgeçilmezi olan lahana bu özelliği ile enerji veren besinler arasında yer alır. Ödemin azalması, dolaşımın hızlanması, dolayısıyla enerji harcamasının artması demektir. Tam da mevsimin sebzesi olması nedeni ile haftada en az 1 kez lahanayı tüketmekte fayda var” diyor.

YULAF

iStock-835874800

Yulaf posa içeriği yüksek bir besin olduğundan kompleks karbonhidratı olan bir tahıl. Diğer bir çok tahıla göre yavaş kana karışması sayesinde insülin salınımı artmıyor. Kan şekeri hızlı yükselip düşmediğinden de enerji veren besinlerin arasında yer alıyor. Ayrıca içerdiği betaglukan sayesinde sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlayarak enerji üretimine katkıda bulunan yulafı, haftada 2-3 kez kahvaltı yerine veya ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
Büyük ilgi gördü! Akın ettilerBüyük ilgi gördü! Akın ettiler
Beyin cerrahı olarak önerdi! 3 kez yerseniz...Beyin cerrahı olarak önerdi! 3 kez yerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji artıran besinler enerji veren yiyecekler sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Saç ektirdi, estetik yaptırdı! Yeni imajı olay oldu

Saç ektirdi, estetik yaptırdı! Yeni imajı olay oldu

Etkisi kanıtlandı! 3 kez balla karıştırıp yediğinizde...

Etkisi kanıtlandı! 3 kez balla karıştırıp yediğinizde...

Her yemeğin yanında bir avuç yerseniz...

Her yemeğin yanında bir avuç yerseniz...

Duvara bantladı 'birer sanat eseri' dedi!

Duvara bantladı 'birer sanat eseri' dedi!

Diyarbakır'dan İzmir'e şifa veren lezzetler

Diyarbakır'dan İzmir'e şifa veren lezzetler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zehirli mantar nasıl anlaşılır? Mantar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Mantar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Eflani hindisi kolesterole iyi geliyor

Sadece o gün yeniyor ama öyle faydası var ki...

Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet yapanlar risk altında

Zeka geriliğine neden olabilir! Sakın...

Prof. Dr. Canan Karatay: Fabrikadan çıkmış ürünler hakiki besin değil

Karatay'dan kritik uyarı: Hiçbiri hakiki değil!

Kuru baklagillerin faydaları nelerdir? Sağlık için sofradan eksik etmeyin!

Haftada en az 2 kez tükettiğinizde...

Parmak çörek Yozgat'ta askıya çıktı

Bir parmak çörek de sen koy dediler ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.