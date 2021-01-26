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Enerji dağıtımında yerli ve geri dönüşümlü projeler

26.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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UEDAŞ’ın geçtiğimiz yıl hazırladığı 3 farklı AR-GE projesi EPDK tarafından kabul edildi.

UEDAŞ’ın geçtiğimiz yıl hazırladığı 3 farklı AR-GE projesi EPDK tarafından kabul edildi. Enerji dağıtım sistemleri için geliştirilen projelerde teknoloji kullanılırken geri dönüşümlü metaryellere de öncelik verildi.
Limak Enerji Grubu bünyesinde Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., Temmuz 2020’de EPDK’ya sunduğu 3 projeye de onay aldı. Geri dönüşüm öncelikli olarak geliştirilen projelerle güzergah tespit cihazı, kompozit modüler direk, görüntü ve ses işleme tabanlı gerçek zamanlı deşarj izleme sistemi geliştirilecek. Yapay zekanın kullanılacağı şebeke izleme sisteminde kısmi deşarj tespit cihazı ve termal kamera tek bir cihazda birleştirilecek. Hali hazırda kullanılan yeraltı kablo güzergah tespit cihazlarını geliştirmek için planlanan mesafe ölçer cihazı ise mevcutta kullanılan cihazlarda yaşanılan bazı sorunları ortadan kaldırması ve maliyetleri düşürmesi hedefleniyor.
Geri dönüşümlü malzeme ile üretilecek kompozit modüler direk projesiyle ise geri dönüştürülebilir plastiği kompozit ile güçlendirerek aydınlatma ve enerji nakil hattı direği üretilecek. Üretilen direk modüler yapıda olacak, parça parça taşınabilecek ve bir parçası kırıldığında sadece o parça değiştirelerek kullanım ömrü sürdürülebilir olacak. Üniversiteler ve sektördeki ilgili firmalarla paydaş halinde hayata geçirilecek projelerin tamamında yerli ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak sıfır atık vizyonuna uygun ilerlenecek.

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