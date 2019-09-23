Enerji içecekleri içeriği nedir? Enerji içecekleri gerçekten kansere neden oluyorlar mı?

Enerji içeceklerinin büyük bir bölümünde bulunan taurin ve kafein hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Öğretim Üyesi Dr. Gülay Baysal, "Taurin tek başına önemli bir antioksidan ancak kafein ile birleştiğinde bu özelliğini büyük ölçüde kaybediyor ve hatta kansere sebep olabiliyor” ifadelerini kullandı.

TAURİN NEDİR DİYENLER İÇİN: TAURİN GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Taurinin tek başına kullanıldığında güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Baysal, "Bilindiği üzere canlı organizmalarda oksidan/antioksidan dengesi sağlıklı yaşam için büyük önem taşımaktadır. Vücutta yanlış beslenme ve alınan gıda takviyeleri sonucu oluşan serbest radikaller canlı organizmanın antioksidan sisteminde azalmalara yol açarak savunma mekanizmasını etkisiz hale getirebilmektedir. Serbest radikaller aktif yapılarından dolayı hücre bileşenleri ile reaksiyona girerek dokulara zarar vermektedir. Dolayısıyla serbest radikallerin düzenli kullanımı sürekli doku zararı riskini artırmak anlamına geleceğinden kansere yol açabilir” dedi.