Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te gençlerle sahur yaptı

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te gençlerle sahurda bir araya geldi.

Bakan Dönmez, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından il başkanlığı binasında organize edilen sahura katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen programda gençlerle sohbet eden Bakan Dönmez, onlara tavsiyelerde bulundu.

Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer de iştirak etti.



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