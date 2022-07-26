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Enerjisa Üretim, Türkiye'nin ilk dijital hidroelektrik enerji santrali projesini hayata geçirdi

26.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerjisa Üretim, Türkiye'nin ilk dijital hidroelektrik enerji santrali projesini hayata geçirdi

Enerjisa Üretim, Türkiye'nin ilk dijital hidroelektrik enerji santrali projesi Dağdelen Hidroelektrik Enerji Santrali'ni üretime hazır hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim, Kahramanmaraş'ta yer alan 8 megavat kurulu güce sahip Dağdelen Hidroelektrik Enerji Santrali'ni insan gücü kullanmadan tamamen uzaktan yönetilebilir ve dijital şekilde üretim yapabilen bir yapıya kavuşturdu.

Yıllık ortalama 17 gigavatsaat elektrik üretimi yapan santralde, üretim süreçlerinin sanal modelleri oluşturuldu ve verilere dayalı performans ölçümleri gerçekleştirildi.

Elde edilen verilerle insansız üretime uygun hale getirilen santralin işletmesi üretim süreçleri, 2020 yılında Enerjisa Üretim'in Ataşehir merkez ofisinde kurulan merkezi kontrol odası "Senkron"dan, yüzlerce kilometre mesafeden anlık olarak yönetiliyor.

Enerji sektöründe yeni bir sayfa açan uygulama, Enerjisa Üretim'in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmanın yanı sıra iş alanındaki kaza risklerini de en aza indiriyor. İnsansız enerji üretimi aynı zamanda işletme ve bakım konularında da avantajlar sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, Dağdelen Hidroelektrik Santrali'nin insansız hale getirilmesiyle sektörde bir ilke daha imza attıklarını kaydetti.

Uygulamayı hem sürdürülebilirlik yaklaşımları hem de uçtan uca teknoloji dönüşümü ve inovasyon bazlı verimlilik çalışmaları açısından stratejik bir yatırım olarak gördüklerini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamanın verimlilik ve iş kazalarını sıfıra indirme yönünden de faydaları söz konusu. Santralin yönetimini merkez ofisimizde olan kontrol odamız 'Senkron'dan gerçekleştiriyoruz. Yedekli veri odası ve şifreli özel iletişim altyapısıyla bütün hidroelektrik santrallerimizi tek bir noktadan yönetebilecek uzman mühendis ve operatörlerimizin 7/24 görev yaptığı Senkron, halihazırda bütün santrallerimizin işletme değerlerini anbean yüzlerce kilometre öteden takip edebilmemizi sağlıyor. Enerjisa Üretim olarak hem yeni yatırımlara ve kapasite artışlarına hem de inovasyon ve verimlilik çalışmalarına devam edeceğiz."

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