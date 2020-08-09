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Enerjiye Melikgazi desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.08.2020 10:34 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Bahçelievler ile Yeşilyurt Mahallesi’ne 2 trafo merkezi tahsis etti.Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Enerjiye Melikgazi desteği

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Bahçelievler ile Yeşilyurt Mahallesi’ne 2 trafo merkezi tahsis etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede yapılan alt yapı hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, “Daha güzel bir Melikgazi’ye kavuşmak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, çevreden yeşil alana kadar pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken ilgili kurum ve kuruluşlarımızın görüşlerini alarak hizmeti en hızlı şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Melikgazi de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Mimarsinan Bahçelievler ile Yeşilyurt Mahallerinde trafo yapılarak kesintisiz enerji sağlanabilmesi için Belediyemiz Meclis kararı ile arsa tahsisi yapıldı. Bölge halkına hayırlı olsun" dedi.
Melikgazi sınırları içerisindeki mahallelerde aydınlatma ve ısınmanın kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri oluşturulduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edildiğini kaydetti.

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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