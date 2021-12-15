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Enerya Enerji, aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuyor

15.12.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerya Enerji, aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Enerya Enerji, Antalya'daki yeni abonelerine aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Antalya'daki yeni abonelerin doğal gaz bağlantı bedeline uygulanan 10 taksit imkanından aralık ayı sonuna kadar yararlanabileceği belirtildi.

Enerya Enerji'nin doğal gaz kullanımını kolaylaştıran adımlar atmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, doğal gaz kullanımının avantajları şöyle sıralandı:

"Doğal gaz, kömür ve tüp gibi diğer enerji kaynaklarına oranla özellikle konutlar için ekonomik bir yakıt türü olarak öne çıkıyor. Kullanıcılarına konfor sunması ve bütçe dostu olması sebebiyle her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edilirken, alternatif ısınma yöntemlerine göre tasarruf sağlıyor. Ev ekonomisine katkı sağlarken hava, ortam ve çevre kirliliğine de yol açmıyor. Çevreyi en çok kirleten faktörler olan kükürt oksitler, is, uçan kül parçacıkları ve yanmamış gazların hiç biri doğal gaz dumanında bulunmuyor. Yandığı zaman atık bırakmaması ve verimli kullanım sağlaması sebebiyle, tüm dünyada en sağlıklı ısınma sistemi olarak kabul ediliyor. Alternatif ısınma yöntemleri yalnızca olduğu bölgedeki havayı ısıtırken, doğal gaz ile alanın tümü eşit sıcaklıkta ısıtılıyor. Doğal gaz ile eşit ısınan yaşam alanları ve sıcak su kullanımı da kullanıcılara rahatlık sunuyor."

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