Enerya Enerji, Konya'da yıl sonunda 591 bin aboneye ulaşmayı hedefliyor

Enerya Enerji, Konya'da yeni yatırımlarıyla yıl sonunda 591 bin aboneye doğal gaz taşımayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya'da doğal gazın yaygın şekilde kullanılmaması sebebiyle kışın merkez ilçelerde hava kirliliği oranları sağlık ve çevreyi tehdit edecek değerlerde seyrediyor.

Merkez ve özellikle Karatay ilçelerinde havaya karışan zararlı gazlar yağışların oluşmasına engel oluyor, bu sebeple de ilde kuraklık yaşanıyor. Buna karşın ilde önünden doğal gaz hattı geçtiği halde doğal gaz kullanmayan 100 bine yakın daire bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla doğal gaz için önemli bir merkez olduğunu ve Türkiye'de doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılmasını milli bir görev olarak görerek yatırımlarına bu çerçevede devam ettiklerini kaydetti.

Konya'da 2003 yılında faaliyetlerine başlayan Enerya'nın "doğal gazsız ev kalmayacak" anlayışıyla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Ahlatcı, "Bugün, Konya'da 13 ilçe ve 247 mahallede doğal gazı tüketicilerle buluşturuyoruz, mevcut abone sayımız olan 570 bini yeni yatırımlarımızla 2021 sonunda 591 bin aboneye taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, Konya'da gerçekleştirilen Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2020 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunmasının ardından, bağımsız denetim kuruluşu seçimi görüşülüp karara bağlandı.

