Enerya, hava kirliliğiyle mücadele için doğal gaz kullanılmasını öneriyor

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya Enerji, Denizli'de evlerde ve sanayide kömür yerine doğal gaz kullanımının hava kirliliğine sebep olan zararlı gaz ve partiküllerin doğaya yayılmasına engel olacağını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'de doğal gazın yaygın kullanılmaması sebebiyle kış aylarında hava kirliliği oranları sağlık ve çevreyi olumsuz etkileyecek değerlerde seyrediyor.

Denizli, 2020 verilerine göre hava kirliliği en yüksek iller listesinde 5'inci sırada yer alıyor. Veriler, yıl boyunca Denizli'de 296 gün hava kirliliği yaşandığını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya İl Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirterek, "Çevre kirliliği ve kuraklıkla mücadele etmek için yapmamız gereken doğal gaz gibi temiz enerji kaynaklarını kullanmak. Özellikle kış aylarında, Denizli Merkez ilçelerimizde hava kirliliği oranları sağlığımızı ve çevreyi tehdit edecek değerlerde seyrediyor. Denizli'nin merkezinde havaya karışan bu zararlı gazlar sağlığı olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kurşunluoğlu, doğal gazın tüm dünyada çevre dostu bir yakıt olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çevreyi en çok kirleten faktörler, kükürt oksitler, is, uçan kül parçacıkları ve yanmamış gazlardır. Bu maddelerin hiç biri doğal gaz dumanında bulunmamaktadır. Doğal gaz yandığında kurum ve duman gibi atıklar ortaya çıkmaz. Doğal gaz, bu sayede tüm dünyada çevre dostu bir yakıt olarak kabul ediliyor. Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmaması sayesinde sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlıyor. Doğal gaz ayrıca, verimli bir yakıt olması sebebiyle de alternatif ısınma yöntemlerine göre tasarruf sağlıyor."

