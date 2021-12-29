YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Enerya, hava kirliliğiyle mücadele için doğal gaz kullanılmasını öneriyor

Enerya, hava kirliliğiyle mücadele için doğal gaz kullanılmasını öneriyor

29.12.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerya, hava kirliliğiyle mücadele için doğal gaz kullanılmasını öneriyor

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya Enerji, Denizli'de evlerde ve sanayide kömür yerine doğal gaz kullanımının hava kirliliğine sebep olan zararlı gaz ve partiküllerin doğaya yayılmasına engel olacağını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'de doğal gazın yaygın kullanılmaması sebebiyle kış aylarında hava kirliliği oranları sağlık ve çevreyi olumsuz etkileyecek değerlerde seyrediyor.

Denizli, 2020 verilerine göre hava kirliliği en yüksek iller listesinde 5'inci sırada yer alıyor. Veriler, yıl boyunca Denizli'de 296 gün hava kirliliği yaşandığını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya İl Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirterek, "Çevre kirliliği ve kuraklıkla mücadele etmek için yapmamız gereken doğal gaz gibi temiz enerji kaynaklarını kullanmak. Özellikle kış aylarında, Denizli Merkez ilçelerimizde hava kirliliği oranları sağlığımızı ve çevreyi tehdit edecek değerlerde seyrediyor. Denizli'nin merkezinde havaya karışan bu zararlı gazlar sağlığı olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kurşunluoğlu, doğal gazın tüm dünyada çevre dostu bir yakıt olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çevreyi en çok kirleten faktörler, kükürt oksitler, is, uçan kül parçacıkları ve yanmamış gazlardır. Bu maddelerin hiç biri doğal gaz dumanında bulunmamaktadır. Doğal gaz yandığında kurum ve duman gibi atıklar ortaya çıkmaz. Doğal gaz, bu sayede tüm dünyada çevre dostu bir yakıt olarak kabul ediliyor. Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmaması sayesinde sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlıyor. Doğal gaz ayrıca, verimli bir yakıt olması sebebiyle de alternatif ısınma yöntemlerine göre tasarruf sağlıyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründüKar yağışının ardından başkent beyaza büründü
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Ankara Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:55
İkindi
15:18
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Ali Fuat Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Aşkın Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Pilül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.