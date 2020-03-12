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Enerya, Konya’da yetkili iç tesisat firması temsilcilerine 2020 vizyonunu anlattı

KONYA HABERLERİ  | 12.03.2020 18:07 | Son Güncelleme

Türkiye enerji pazarının önde gelen oyuncusu Enerya, yetkili iç tesisat temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye enerji pazarının önde gelen oyuncusu Enerya, yetkili iç tesisat temsilcileriyle bir araya geldi. Yetkili iç tesisat firmalarından 127 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak, yetkili iç tesisat firma temsilcilerini 2020 yılı yatırımları hakkında bilgilendirdi.

Enerya, kentlerinde doğal gaz konforu ve ekonomisini yaygınlaştırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu bakış açısıyla şirket, Konya’da bir otelde yetkili iç tesisat firmalarından 127 kişinin katılımıyla bir araya geldi. Toplantıya Enerya şirketi yöneticilerinden Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak, Teknik Operasyonlar Müdürü Erol Kaya, Konya Müşteri Hizmetleri Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Küçükkapdan, Konya Operasyon Müdürü Selma Delikan, Konya Mali ve İdari İşler Müdürü Ali İhsan Vurucu, Konya Etüt Proje ve Yapım Müdürü Gökhan Savran, İç Tesisat Yöneticisi Nuri Kurun, Konya İç Tesisat Yöneticisi Yasin Yöney ve diğer Konya yöneticileri katıldı.
Toplantının içeriği hakkında bilgi veren Parlak, şirketlerinin 2020 yatırım hedeflerini ve sektörün genel durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Ayrıca Parlak, bölgede gerçekleştirilen yatırımlar hakkında firmalara detaylı bilgilendirme yapıldığını da söyledi.

"Konya’daki potansiyel aboneler de bizim için öncelikli konumdalar"
Toplantı kapsamında iş ortaklarına seslenen Parlak, "Mevcut abonelerimizin güvenli ve konforlu doğal gaz kullanmalarının yanı sıra Konya’daki potansiyel aboneler de bizim için öncelikli konumdalar. Bu noktada iç tesisat firmalarıyla yaptığımız iş birliğini şirket olarak oldukça önemsiyoruz. Abonelerimizin Enerya tarafından yetkilendirilmiş iç tesisat firmalarıyla çalışmaları can ve mal güvenliği gereği önem arz ediyor." dedi.
Parlak, sertifikalı iç tesisat firmalarına tesisat dönüşümü sırasındaki iş birlikleri için de teşekkür etti.
İç tesisat firmalarının temsilcileriyle görüş alışverişlerinin yapıldığı, Enerya ve Enerya Konya Gaz Dağıtım şirketi hakkında bilgilendirmelerin, şebekelerin bakımı, kontrolü ve iyileştirme faaliyetlerinin konuşulduğu toplantı kapsamında ayrıca Enerya ile işbirliklerinin 10’uncu yılını tamamlayan iç tesisat firmalarına plaket takdim edildi.

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