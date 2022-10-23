Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'de bikinili poz verdi! Göğüs silikonu taktırmıştı

Bir süredir Enes Batur ile birlikte anılan Ecenaz Üçer, Dubai tatilinden bikinili pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya fenomeni Mert Eren Bülbül, Ecenaz Üçer'in tekne pozunu paylaşarak ''Bir Ecenaz Üçer kolay yetişmiyor'' notunu düştü.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ecenaz Üçer, iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminin ilgi odağı oluyor.

Göğüslerine silikon taktıran Ecenaz Üçer, operasyon sürecini YouTube'da aboneleriyle paylaşmıştı.

Ecenaz Üçer'in göğüs ameliyatı olduğu YouTube videosu,7 milyona yakın izlenme almıştı.

Enes Batur, bir dönem ''Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi'' çıkışıyla büyük tepki çekmişti.

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Enes Batur ve Ecenaz Üçer çiftinin birlikte Dubai'ye gitmesi, dikkatlerden kaçmadı. Enes Batur, geçtiğimiz yıl takipçilerine yaptığı bir açıklamada ''Ecenaz Üçer, benim güvenimi kırdı ve küstük'' demişti.

Eskişehir'de doğan Ecenaz Üçer, Bilgi Üniversitesi'nde televizyon haberciliği bölümünü okudu.

Kafalar Karışık ve Aşkımızın Son Tekmesi gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ecenaz Üçer, şimdilerde YouTube'da içerik üretiyor.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ecenaz Üçer'in YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi mevcut.



