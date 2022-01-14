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Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi ve ailesinin avukatından açıklama

14.01.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi ve ailesinin avukatından açıklama

MALATYA (AA) Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi Hatice Kara ile avukat Ömer Faruk Ceylan açıklamalarda bulundu.

Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu.

Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini ileri sürdü.

Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek." diye konuştu.

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