Enes Ünal: Barcelona maçına hazırım

La Liga'da bu sezon kiralık olarak Valladolid forması giyecek olan Enes Ünal bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularına İspanyolca cevap veren milli forvet, “Çok maç oynayıp, atacağım gollerle takımımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum" dedi

Vıllarreal'in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu koymadan Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal yeni takımının formasıyla ilk kez basının karşısına çıktı.

Düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yapan milli forvet, medya mensuplarının sorularına İspanyolca cevap verdi.

Valladolid'e yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyen Enes Ünal, "Çok maç oynayıp, atacağım gollerle takımımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Size bir rakam veremem ancak ilk hedefim olabildiğince çalışmak ve takıma yardım etmek. Kaç gol atacağımı sonra göreceğiz" dedi.

21 yaşındaki golcü, "Geçtiğimiz sezon benim için çok zor geçti. Çünkü İspanya Ligi yüksek kalitede bir lig ve benim ispanyolcam istenen seviyede değildi. Ancak şu anda çok daha iyi ve daha adapte olmuş durumdayım. Bu sezon daha verimli olacağımı düşünüyorum" ifadesini kullandı.