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Enes Ünal: Beşiktaş ve Galatasaray haberleri doğru değil

İSPANYA HABERLERİ  | 19.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, Beşiktaş ve Galatasaray iddialarına cevap verdi. İspanya'da çok mutlu olduğunu söyleyen Enes Ünal, transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Enes Ünal: Beşiktaş ve Galatasaray haberleri doğru değil

Villarreal forması giyen Enes Ünal transfer konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan genç yıldız İspanya’da mutlu olduğunu ve Türkiye’ye dönmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

Enes Ünal, “İspanya’da çok mutluyum. Transfer haberleri doğru değil. Zaten ameliyattan yeni çıktım. 3 hafta sonra idmanlara başlayacağım. Yine söylüyorum; ayrılmak gibi bir durum yok. Bir an önce kendi takımım ve Milli Takım’a dönmek istiyorum, hedefim bu. Avrupa’da kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Öncelikli misyonum bu. Şu anda Villarreal’de oynuyorum ama hedefim daha da iyi takımlara transfer olmak” dedi.

Türkiye Ligi’ni de yakından takip ettiğini belirten Enes, “Çok zor bir sezon geride kaldı. Yarıştaki her takım şampiyonluğa çok yakındı ama Galatasaray oldu. Yeni sezon daha da zor geçecek” ifadelerini kullandı. (Habertürk)


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Anahtar Kelimeler:
enes ünal villarreal Beşiktaş Galatasaray

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