Enes Ünal, dünya devi Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı! Gollerini artık Wanda Metropolitano'da atacak...

Kariyerini La Liga ekibi Getafe'de sürdüren Enes Ünal'ın Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. İspanyol basınında yer alan haberde, Atletico Madrid'in forvet rotasyonu için düşünülen Enes'in devre arasında takıma katılabileceği yazılmıştı. Bu iddialar resmiyete döküldü ve milli forvet Atletico ile anlaştı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan Enes Ünal için bu rakamı ödemeye hazır olan Atletico Madrid'in transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Enes'in Atletico ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

19 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Bu sezon Getafe ile 19 maça çıkan Enes Ünal, 5 gol, 5 asistlik performansla 10 gole direkt etki etti. 25 yaşındaki genç oyuncunun önümüzdeki günlerde Atletico Madrid'e imza atması bekleniyor.



