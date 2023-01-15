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Enes Ünal, dünya devi Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı! Gollerini artık Wanda Metropolitano'da atacak...

15.01.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine La Liga ekiplerinden Getafe'de devam eden Enes Ünal'ı dünya devi istedi. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Enes'i İspanyol ekibi Atletico Madrid gündemine aldı. 25 milyon Euro piyasa değeri bulunan golcü oyuncuyu forvet rotasyonunda görmek isteyen Atletico yetkilileri kollarını sıvadı. Enes ile her konuda anlaşma sağlayan Atletico'nun Getafe ile de mutlu sona ulaşması çok yakın.

Enes Ünal, dünya devi Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı! Gollerini artık Wanda Metropolitano'da atacak...
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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Kariyerini La Liga ekibi Getafe'de sürdüren Enes Ünal'ın Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. İspanyol basınında yer alan haberde, Atletico Madrid'in forvet rotasyonu için düşünülen Enes'in devre arasında takıma katılabileceği yazılmıştı. Bu iddialar resmiyete döküldü ve milli forvet Atletico ile anlaştı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

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Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan Enes Ünal için bu rakamı ödemeye hazır olan Atletico Madrid'in transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Enes'in Atletico ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

19 MAÇTA 10 GOLE KATKI

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Bu sezon Getafe ile 19 maça çıkan Enes Ünal, 5 gol, 5 asistlik performansla 10 gole direkt etki etti. 25 yaşındaki genç oyuncunun önümüzdeki günlerde Atletico Madrid'e imza atması bekleniyor.


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