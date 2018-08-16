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Enes Ünal’ın yeni takımı Rayo Vallecano

İSPANYA HABERLERİ  | 16.08.2018 09:10 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal'ı transfer ediyor. Villarreal, Enes Ünal’ı oynayarak deneyim kazanmasını istediği için kiralıyor.

Enes Ünal’ın yeni takımı Rayo Vallecano

Villarreal’in arka arkaya yaptığı transferlerin ardından 4. forvet konumuna düşen 21 yaşındaki forvet Enes Ünal’ın yeni takımı belli olmak üzere... Milli futbolcunun kiralanması için Villarreal’le görüşmelere başlayan Rayo Vallecano’nun anlaşmayı bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

AS Gazetesi’nin haberine göre, Rayo Vallecano, milli futbolcunun kiralanması için Villarreal’le görüşmelere başladı. Villarreal’in bu transfer teklifine sıcak baktığı ve transferin bitmek üzere olduğu da belirtildi.

Haberde Villarreal’in Enes Ünal’ın oynayarak deneyim kazanmasını istediği bu yüzden de Milli futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

Bursaspor altyapısından yetişen Enes Ünal, 2017 yılında Manchester City’den Villarreal’e 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
enes ünal rayo vallecano villarreal

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